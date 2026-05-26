Стойки выстроились по мощности

По данным “Ъ”, Минэнерго предлагает постепенно вводить для ЦОДов механизм оплаты услуг по передаче электроэнергии, доходя до 70% от заявленной мощности. В отрасли считают, что такой подход все равно не учитывает особенности работы ЦОДов, и выступают за льготный грейс-период. В «Россетях» уверяют, что платеж для востребованных ЦОДов не изменится, другие же участники не смогут «бронировать» мощность.

Минэнерго предлагает предусмотреть для ЦОДов постепенный переход к оплате услуг по передаче электроэнергии, исходя из заявленной мощности и этапов ввода, сообщили “Ъ” в министерстве. Предполагается, что для ЦОДов мощностью от 670 кВт до 5 МВт минимальный оплачиваемый объем услуги будет составлять 70% от максимальной мощности с момента подключения к сети. Для объектов мощностью от 5 до 50 МВт минимальный оплачиваемый объем будет расти с 15% до 70% в течение четырех лет, а для ЦОДов мощностью свыше 50 МВт — с 10% до 70% в течение шести лет. Соответствующие предложения внесены в правительство, добавили в Минэнерго. В Минцифры сообщили “Ъ”, что инициатива о пороговых значениях дифференцированного подхода к оплате электроэнергии для ЦОДов не поступала в министерство.

По словам источника “Ъ”, предполагается оплата услуг по передаче по наибольшему показателю: максимуму фактического потребления или по вариации take-or-pay («бери или плати»). Вице-премьер Александр Новак в апреле поручил проработать перевод новых потребителей на take-or-pay в электросетях постепенно (см. материал на стр. 9).

Ранее Минэнерго предлагало изменить оплату услуг по передаче электроэнергии для ЦОДов и майнеров, исходя из 90% от величины максимальной мощности, которую потребитель указал при технологическом присоединении (ТП). Тогда же директор департамента развития электроэнергетики Андрей Максимов заявлял, что министерство не против предложений по поэтапному подключению ЦОДов (см. “Ъ” от 1 апреля). Нормативная база уже предполагает возможность поэтапного ТП и его расширения, поясняет источник “Ъ” в отрасли. По его мнению, этапность механизма take-or-pay лучше, чем применение с момента подключения, но она должна быть также согласована и привязана к этапности ТП.

В Ассоциации участников отрасли ЦОД новый подход считают дискриминационным и вредящим развитию отрасли. По мнению президента ассоциации Игоря Дорофеева, дискриминация затронет в первую очередь самые незащищенные ЦОДы: региональных и малых игроков. При этом, считает он, могут появиться способы обхода, например, будут создаваться кампусы из отдельных объектов, мощность каждого из которых будет менее 670 кВт. «Методика расчета по пиковым нагрузкам оправданна, но должна применяться дифференцированно, нужны более гибкие условия, учитывающие реальные профили потребления и категорию ЦОД»,— говорит гендиректор «Атомдата» Олег Золотарев.

Координационный совет по ЦОДам и облачным технологиям (АНО КС ЦОД) в письме в Минэнерго (есть у “Ъ”) предложил регуляторам предусмотреть введение льготного грейс-периода, считая его от года, следующего за годом ввода ЦОДа в эксплуатацию, сроком на три года для Москвы и Московской области, на пять лет — для иных регионов России, а также снизить порог оплаты услуг по передаче электроэнергии, исходя из 50% от максимально заявленной мощности. Такие значения обусловлены с учетом 90% утилизации серверных стоек по истечении трехлетнего периода и среднегодового PUE 1,34–1,47 (показатель эффективности использования энергии), который иллюстрирует, какая доля электроэнергии из общей используется ИТ-оборудованием. По мнению генерального директора АНО КС ЦОД Дмитрия Бедердинова, предлагаемые Минэнерго условия не учитывают в полной мере особенности функционирования ЦОДов и этап развития проекта, так как набор загрузки ЦОДом происходит постепенно.

В РТК-ЦОД («Ростелеком») поддерживают предложение КС ЦОД, отмечая, что ЦОДы — это капитальные сооружения с длительным сроком окупаемости, а их перемещение невозможно. Предложенный механизм take-or-pay может спровоцировать существенный рост стоимости услуг для клиентов: на действующих площадках — на 25%, на новых — до 50%, сообщили “Ъ” в компании.

В «Россетях» заявили “Ъ”, что предлагаемые изменения помогут решить задачу обеспечения мощностью не только ЦОДы, но и другие категории потребителей. Благодаря новому порядку оплаты бесплатно «бронировать» мощность станет невозможно. Выбор мощности ЦОДа по-прежнему останется прерогативой заявителя. Платежи за электроэнергию существенно не изменятся для большинства ЦОДов, которые подключаются для того, чтобы реально потреблять электроэнергию, а не «бронировать» мощность, говорят в «Россетях».

Сергей Роженко из Kept отмечает, что строительство ЦОДов — довольно капиталоемкий процесс. По его словам, фактически инициатива добавляет больше условно-постоянных затрат, усложняет поддержку экономики при неполной загрузке объекта. С другой стороны, добавляет аналитик, для востребованных ЦОДов такая оплата, тем более растянутая на несколько лет, не должна стать критичной.

Директор по консалтингу в электроэнергетике аналитического центра ТЭК Алексей Ильчук считает, что при правильной оценке инвестором коммерческого уровня загрузки объектов на этапе инвестиционного моделирования проектов инициатива незначительно повлияет на экономику ЦОДов и на окупаемость проектов.

Анна Тыбинь, Татьяна Дятел, Татьяна Исакова