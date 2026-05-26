В России начали падать продажи и производство энергетиков

Рынок энергетиков в России начал сокращаться после периода роста. В январе—марте их реализация в натуральном выражении снизилась на 7% год к году, а производство — на 14,8%, подсчитали в NTech. В «Балтике» говорят, что продажи энергетиков на рынке в I квартале сократились на 6,6% год к году. Это наиболее выраженный спад среди всех видов напитков. Так, спрос на сок и сокосодержащие позиции сократился на 3% и 1% год к году соответственно.

Спад в категории фиксируется впервые после длительного цикла роста. Осенью прошлого года аналитики фиксировали увеличение продаж на 5–10% год к году, связывая это с высоким уровнем потребительского интереса и развитием онлайн-продаж. Снижение спроса и производства началось после ужесточения регулирования рынка: с 1 марта 2025 года в России запрещена продажа энергетиков несовершеннолетним. Еще одним последствием регулирования стала утрата канала сбыта. Энергетики исчезли из ассортимента вендинговых аппаратов, которые до марта 2025-го, по оценкам некоторых аналитиков, формировали 10% продаж.

В «Балтике» при этом указывают, что несовершеннолетние никогда не были основной аудиторией энергетиков. А падение спроса, как и снижение производства, в компании связывают с ростом акцизной нагрузки. Ключевым этот фактор считают и в Ассоциации производителей пива, солода и напитков. Энергетики попадают под действие акциза на сахаросодержащие напитки: с 2026 года ставка составляет 11 руб. за 1 л продукции, в которой содержится более 5 г сахара на 100 мл. По сравнению с предыдущим годом она выросла на 10%. Растущий акциз привел к увеличению розничной цены энергетиков. В январе—марте упаковка продукции, согласно «Честному знаку», стоила в среднем 260 руб., подорожав на 16% год к году.

Подробнее — в материале «Ъ» «Внутреннее сгорание».