Внутреннее сгорание

После периода роста рынок энергетиков в России резко сократился. В январе—марте их реализация в натуральном выражении снизилась на 7% год к году, а производство — на 14,8%. Это связано с запретом на продажу продукции несовершеннолетним и ростом акциза на сахаросодержащие напитки. Органический рост категории также исчерпал себя: покупателей такой продукции не становится больше.

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Натуральные продажи энергетических напитков в рознице в январе—марте 2026 года сократились на 7% год к году, подсчитали в NTech. Это наиболее выраженный спад среди всех видов напитков. Так, спрос на сок и сокосодержащие позиции сократился на 3% и 1% год к году соответственно. В целом продажи в категории напитков увеличились на 1% год к году в натуральном выражении. В «Балтике» говорят, что продажи энергетиков на рынке в целом в январе—марте 2026 года сократились на 6,6% год к году.

В компании «Хантинг» (энергетики My Element) видят снижение на 6,5% в целом по рынку. В «Гипер Ленте» также зафиксировали падение продаж энергетиков, хотя и называют его незначительным.

По данным оператора маркировки «Честный знак», доля тонизирующей продукции в структуре продаж напитков в первом квартале 2026 года снизилась на 2,6 процентного пункта год к году, до 12,2%.

Производство тонизирующих напитков в России, по данным «Честного знака», в январе—марте составило 320,9 млн л, потеряв год к году 14,8%. В целом выпуск продукции в категории снизился менее заметно — на 6,2% год к году, до 6,2 млрд л. Более выраженный спад производства в сравнении с потреблением может объясняться в том числе увеличением доли импорта. Поставки продукции из-за рубежа в январе—марте увеличились год к году на 16,9%, до 21,2 млн л. Дополнительным фактором собеседники “Ъ” на рынке называют ужесточение контроля над производством, которое привело к падению эффективности линий на 20–30%.

Спад в категории энергетиков прослеживается впервые после длительного цикла роста: сегмент долго был одним из наиболее развивающихся. Осенью прошлого года аналитики фиксировали увеличение продаж на 5–10% год к году, связывая это с высоким уровнем потребительского интереса к категории и развитием онлайн-продаж (см. “Ъ” от 19 ноября 2025 года). В NTech по итогам всего 2025 года фиксировали рост 3% год к году в натуральном выражении.

Снижение спроса и производства началось после ужесточения регулирования рынка.

С 1 марта 2025 года в России запрещена продажа энергетиков несовершеннолетним. Мораторий в «Гипер Ленте» называют ключевой причиной спада. Ограничения действительно работают, покупателей стало меньше, поясняет источник “Ъ” в одном из крупных производителей продуктов питания. Вторым последствием регулирования стала утрата канала сбыта. Энергетики исчезли из ассортимента вендинговых аппаратов, которые до 1 марта 2025 года, по оценке «Союзнапитков», формировали 10% продаж.

В «Балтике», впрочем, указывают, что несовершеннолетние никогда не были основной аудиторией энергетиков. Падение спроса и производства аналитики компании связывают с ростом акцизной нагрузки. Ключевым этот фактор считает и исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов. Энергетики попадают под действие акциза на сахаросодержащие напитки. С 1 января 2026 года ставка составляет 11 руб. за 1 л продукции, в которой содержится более 5 г сахара на 100 мл. По сравнению с предыдущим годом она выросла на 10%. В 2023 году акциз составлял 7 руб. за 1 л,

Источник “Ъ” обращает внимание, что почти весь ассортимент энергетиков — полносахарные напитки. Сахар, по его словам, сам по себе имеет тонизирующий эффект, а в составе напитков усиливает их свойства. Позиции без ингредиента покупают хуже. Растущий акциз привел к увеличению розничной цены энергетиков. В январе—марте 2026 года упаковка продукции, согласно «Честному знаку», стоила в среднем 260 руб., подорожав на 16% год к году.

Несмотря на начавшийся спад, господин Мамонтов отмечает, что устойчивый рост интереса покупателей к функциональным и тонизирующим напиткам в целом сохраняется, и производители продолжают выпускать новые марки.

Хотя источник “Ъ” среди производителей напитков сомневается, что на рынке для этого есть реальные предпосылки. Даже самая популярная категория не может расти вечно, если потребительская база не расширяется, отмечает он.

Ритейлеры начали пересматривать ассортимент. В «Гипер Ленте» говорят, что убрали напитки со вкусами, которые не пользовались спросом, добавив новые позиции. Всего в ассортименте магазина обычно до 80 наименований энергетиков. По словам представителя компании, маржинальность этой категории для розницы постепенно снижается. В «Хантинге» считают, что спад производства — естественная фаза после периода бурного роста.

Александра Мерцалова, Владимир Комаров