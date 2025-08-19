В торги подмешивают конкуренцию

Закон о банкротстве предписывает арбитражным управляющим (АУ) выбирать для организации торгов по продаже имущества должника только аккредитованных при СРО АУ лиц. Однако неясно, могут ли они быть аккредитованы при любой из СРО, которых насчитывается около пятидесяти, или же именно при той, членом которой является конкретный управляющий. Последний вариант Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) сочла ограничивающим конкуренцию и привлекла СРО к ответственности. Правомерность действий антимонопольного органа теперь проверит экономколлегия Верховного суда РФ (ВС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

ВС разберется в требованиях к организации банкротных торгов. История разбирательства началась в марте 2022 года, когда управляющий Светлана Петрова, состоящая в СРО «Союз АУ "Созидание"», в рамках дела о банкротстве ООО «Балтком» организовала торги на электронной площадке «Арбитат». СРО сочла, что госпожа Петрова нарушила устав организации, позволяющий использовать услуги только тех компаний и специалистов, которые аккредитованы именно «Созиданием», но «Арбитата» в их числе не было. В связи с этим дисциплинарная комиссия Союза АУ наложила на Светлану Петрову дисциплинарный штраф в размере 50 тыс. руб. Но АУ не согласилась с наказанием и пожаловалась в ФАС на положение устава СРО, обязывающее привлекать исключительно аккредитованных ею лиц.

В сентябре 2023 года антимонопольная служба сочла, что «Созидание» нарушило закон о защите конкуренции, поскольку ст. 20.3 закона о банкротстве не содержит требований об обязательной аккредитации в конкретной СРО. В других же СРО «Арбитат» был аккредитован. Соответствующие положения устава «Созидания» ведомство сочло «незаконной координацией экономической деятельности» и выдало СРО предписание устранить нарушения, а позднее оштрафовало организацию на 3,5 млн руб. «Созидание» попыталось оспорить решение ФАС. Но арбитражные суды встали на сторону антимонопольной службы, посчитав, что закон не ограничивает аккредитацию организаторов торгов и операторов электронных площадок исключительно той СРО, членом которой является АУ.

«Созидание» не смирилось с таким исходом и подало жалобу в ВС. Организация полагает, что арбитражные суды не учли смысл и назначение института аккредитации, призванного «усилить контроль за АУ для предотвращения злоупотреблений». Системное толкование закона, сказано в жалобе, предполагает аккредитацию лиц не в любой СРО, а лишь в той, членом которой является данный управляющий. Кроме того, «Созидание» настаивает на отсутствии конкурентного рынка оказания услуг по привлечению арбитражными управляющими организаторов торгов и операторов электронных торговых площадок, то есть эта сфера находится вне полномочий ФАС. Заместитель председателя ВС Юрий Иваненко счел эти доводы заслуживающими внимания и передал дело в экономколлегию.

Обязательная аккредитация установлена в кредитных и страховых организациях, актуальна для строительных, оценочных и иных компаний, это способ управления своими рисками, так организации защищают себя от потенциальных убытков, пояснила “Ъ” ведущий юрисконсульт «Созидания» Анна Прудникова. «В нашем случае ФАС проверяла внутренние документы СРО на соответствие их нормам закона о банкротстве, но контроль за этим, на наш взгляд, относится к компетенции Росреестра и судов»,— уточнила госпожа Прудникова.

В пресс-службе ФАС подчеркнули, что, согласно ч. 5 ст. 11 закона «О защите конкуренции», запрещается осуществлять координацию экономической деятельности хозяйствующих субъектов, если она приводит к указанным в статье последствиям. Там добавили, что анализ рынка проводился в рамках конкретного дела с учетом всех фактических обстоятельств, по результатам которого служба приняла решение, подтверждающее факт ограничения конкуренции на указанном товарном рынке.

Вопрос без ответа

Аккредитация является дополнительным фильтром качества и добросовестности привлекаемых управляющими специалистов, ведь СРО должны проверять квалификацию, деловую репутацию, технические возможности и отсутствие конфликта интересов, объясняет партнер юрфирмы «Сотби» Антон Красников. Поэтому истинная цель аккредитации — достигнуть должного уровня качества, а не ограничить конкуренцию на рынке, считает старший юрист «BFL | Арбитраж.ру» Антон Кравченко.

При этом четкого ответа на вопрос, подразумевается ли аккредитация специалиста в любой СРО или только в той, где состоит АУ, в законе нет, и проблема кроется в разных трактовках нормы. Председатель совета Союза арбитражных управляющих НЦРБ Валерия Герасименко считает, что АУ вправе привлекать к процедурам только тех специалистов, которые аккредитованы именно его СРО, ведь саморегулируемая организация несет ответственность за своих АУ. Привлечение неквалифицированных специалистов может стать причиной уменьшения конкурсной массы и взыскания с АУ убытков, которые будут возмещаться из компенсационного фонда СРО, поясняет госпожа Герасименко.

Между тем арбитражные суды обычно исходят из того, что достаточно аккредитации при любой СРО, делится наблюдениями исполнительный директор УК «Помощь» Анна Ларина. Это понятно, поскольку все СРО АУ преследуют примерно одинаковые цели в процедурах банкротства, но в то же время у каждой СРО могут быть разные требования к привлекаемым лицам, отмечает госпожа Ларина. По ее мнению, логичнее было бы создать общий реестр аккредитованных для участия в банкротстве специалистов.

Юристы полагают, что ФАС имела полномочия проверить устав СРО на соответствие закону о конкуренции. Антимонопольная служба не вправе контролировать сами банкротные торги, но может проверять внутренние акты СРО, ограничивающие право АУ выбирать организатора или площадку, говорит Антон Красников. В данном случае вменяется в вину не нарушение порядка проведения банкротных торгов, а координация экономической деятельности, уточняет эксперт. Валерия Герасименко считает, что ФАС ошибочно усмотрела в действиях СРО нарушение антимонопольного законодательства, так как в этой сфере «ни о каких ограничениях конкуренции не может быть и речи».

Господин Кравченко признает, что практика по этому вопросу неоднозначная, и надеется на четкую позицию ВС. Экономколлегия даже может оценить, не является ли нарушением антимонопольного законодательства утверждение каждой СРО АУ собственных требований к аккредитации специалистов, прогнозирует Анна Ларина.

Ян Назаренко, Анна Занина