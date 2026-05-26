Промышленность стабильно пессимистична

Согласно опросным данным Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, на 21 мая 2026 года показатель пессимизма в промышленности сохранился на уровне апреля. При этом респонденты не продемонстрировали обычного для периода снижения ключевой ставки колебания своих настроений, не отреагировав на ее снижение на заседании 24 апреля. Аналогичную устойчивость демонстрирует пока и Industrial Confidence Indicator для еврозоны, который, впрочем, не учитывает ценовые планы европейских предприятий (см. график).

«Основой позитивного для текущего исторического момента сохранения пессимизма стало дальнейшее восстановление динамики спроса, начавшееся после мартовского провала этого показателя до худшего со времен ковидного шока значения. За апрель—май баланс фактических изменений продаж российской промышленной продукции смог улучшиться на 16 пунктов»,— фиксируют аналитики ИНП РАН.

Впрочем, они отмечают, что промышленность рассчитывала на больший эффект от апрельского снижения ставки. Доля нормальных оценок объемов спроса в мае не смогла продолжить восстановление после январского многолетнего минимума и опустилась до 35%. Избыточность запасов готовой продукции возросла в мае на 5 пунктов, оставаясь в пределах интервала, в котором показатель находится с конца 2024 года. Впрочем, планы выпуска в мае существенно росли, почти отыграв все потери февраля—марта, когда наблюдалось худшее значение показателя с 2022 года. Несмотря на это, в апреле—мае респонденты ИНП РАН планируют рост цен с балансом плюс 5–7 пунктов.

На этом фоне углубляется расхождение между динамикой ВВП и оценками бизнесом текущей ситуации, отмечают аналитики Райффайзенбанка. В числе причин они отмечают усиление роли отраслей, ориентированных на госсектор, наряду с ухудшением в частном секторе (особенно в малом и среднем бизнесе).

По оценкам аналитиков Института Гайдара, очищенная от сезонности трендовая динамика промпроизводства (база — декабрь 2014 года) на апрель—сентябрь 2026 года говорит о закреплении стагнации с усиливающейся структурной поляризацией в секторе. В обработке они ожидают стабилизацию тренда вблизи текущего уровня, что подтверждает конец восстановления в секторе. Среднесрочный прогноз указывает на сохранение разрыва между растущими высокотехнологичными и оборонно ориентированными отраслями, с одной стороны, и сокращающимися секторами, зависимыми от внутреннего инвестиционного и потребительского спроса,— с другой.

Артем Чугунов