Госдума вдвое увеличила лимит сверхурочной работы

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, который в том числе предусматривает увеличение лимита сверхурочной работы до 240 часов в год. Это вдвое больше нынешнего показателя. Изменения предлагают внести в Трудовой кодекс.

Сейчас лимит сверхурочных работ — четыре часа в течение двух дней подряд, но не более 120 часов в год. При этом сверхурочная работа оплачивается в полуторном размере за первые два часа в день и в двойном — за последующие. Закон предлагает увеличить лимит сверхурочных работ до 240 часов в год, если «это предусмотрено коллективным договором и (или) отраслевым (межотраслевым) соглашением». Переработки, начиная с 121-го часа, будут оплачиваться «не менее чем в двойном размере за каждый час».

Расширение лимита оставляет за работником право выбора между денежной компенсацией и дополнительным временем отдыха. Повышенная оплата также сохраняется.

При этом в законе указаны категории работников, для которых лимит переработок не должен превышать 120 часов:

сотрудники с вредными и опасными условиями труда;

сотрудники муниципальных и госучреждений, «продолжительность работы которых по внутреннему совместительству превышает одну четвертую месячной нормы рабочего времени, установленной для соответствующей категории работников».

Согласно проекту, привлекать пенсионеров, лиц предпенсионного возраста и работников с вредными условиями труда к сверхурочной работе с лимитом 120 часов в год можно будет только с их письменного согласия. Кроме того, необходимо доказать, что переработки таким сотрудникам не запрещены по состоянию здоровья.

Законопроект в Госдуму внесло правительство 19 декабря 2025 года. В пояснительной записке отмечается, что возможность увеличить лимит по переработкам предоставит «работодателям возможность активнее привлекать работников (с их согласия) к сверхурочной работе, а работникам — повысить уровень оплаты своего труда». Мера также позволит не создавать дополнительные 48,8 тыс. рабочих мест в обрабатывающем производстве, строительстве, торговле, транспортировке и хранении.