«Милан» уволил главного тренера Аллегри

Итальянский футбольный клуб «Милан» отправил в отставку главного тренера Массимилиано Аллегри. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Также были уволены генеральный директор Джорджо Фурлани, спортивный директор Игли Таре и технический директор Джеффри Монкада. В клубе поблагодарили специалистов за работу и преданность «Милану».

Команда завершила сезон на пятой строке турнирной таблицы чемпионата Италии. В заключительном туре «Милан» на своем поле уступил «Кальяри» — 1:2 — и лишился шансов финишировать на четвертом месте, гарантирующем участие в Лиге чемпионов.

Ранее в мае газета Corriere della Sera сообщала о намерении Массимилиано Аллегри покинуть пост главного тренера «Милана» по окончании сезона в любом случае на фоне конфликта с занимающим должность советника руководства Златаном Ибрагимовичем. Издание считало вероятным, что швед станет преемником итальянца.

В середине апреля сразу несколько итальянских изданий, включая La Gazzetta dello Sport, называли Аллегри одним из фаворитов на должность главного тренера сборной Италии. Национальная команда не смогла квалифицироваться на чемпионат мира, который стартует 11 июня. Она пропустит мировое первенство в третий раз подряд. После завершения отборочного цикла федерация футбола страны расторгла контракт с возглавлявшим сборную Дженнаро Гаттузо.

Таисия Орлова