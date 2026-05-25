Суд Англии отклонил иск экс-совладельца FESCO Магомедова к «Росатому»

Апелляционный суд Англии и Уэльса отказал основателю ГК «Сумма» и бывшему совладельцу FESCO Зиявудину Магомедову в пересмотре иска против «Росатома» и «Дальневосточного морского пароходства» (ДВМП, головная компания FESCO) на сумму около $14 млрд. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Росатома».

Дело рассматривалось с сентября 2023 года. Истец утверждал, что «Росатом» и ДВМП вступили в сговор для лишения господина Магомедова активов. В январе 2025 года суд в рассмотрении иска отказал, сославшись на отсутствие оснований вести разбирательство по этим требованиям в английских судах. Представители Зиявудина Магомедова пытались обжаловать решение суда, но в июне 2025 года суд Англии и Уэльса им отказал. Тогда истцы попытались возобновить спор — они сослались на норму, позволяющую пересмотреть решение в чрезвычайных обстоятельствах.

30 апреля апелляционный суд подтвердил позицию ответчиков, согласно которой какие-либо обстоятельства для пересмотра решений об отказе в рассмотрении иска отсутствуют. Это решение поставило окончательную точку в споре, подчеркнули в «Росатоме».

В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых к 19 и 18 годам лишения свободы и назначил штраф по 2,5 млн руб. Они признаны виновными в создании организованного преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В январе 2023 года акции ДВМП по иску Генпрокуратуры РФ были обращены в доход государства, а затем переданы госкорпорации «Росатом» в качестве имущественного взноса.