Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сергей Попов возглавил МУП «Тамбовтеплосервис»

Новым генеральным директором муниципального теплоснабжающего предприятия «Тамбовтеплосервис» стал Сергей Попов. На этой должности он сменил Александра Ряховского. Такие данные опубликовал Rusprofile.ru.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Прежде Сергей Попов руководил тремя управляющими компаниями: с октября 2019-го по ноябрь 2024 года — ООО «Уваровская жилищная компания», с марта по июль 2020-го — ООО «Тамбовский коммунальный стандарт», с июня 2021-го по декабрь 2025-го — ООО «Тамбовский жилищный стандарт».

МУП «Тамбовтеплосервис» было зарегистрировано в 2013 году в Тамбове для производства, передачи и распределения пара и горячей воды. Уставный капитал — 313,8 млн руб. Учредитель — администрация Тамбова. Выручка за 2024 год составила 1,3 млрд руб., убыток — 297 млн руб.

В июне «Тамбовтеплосервис» проиграл очередной судебный спор с ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов». С предприятия взыскали 140,9 млн руб.

Юрий Голубь