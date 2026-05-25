Госдума 26 мая обсудит арест имущества релокантов за правонарушения за рубежом

26 мая Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект об ужесточении наказания за правонарушения, совершенные россиянами за рубежом. Среди предлагаемых мер — арест имущества релокантов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Это справедливая мера ответственности по отношению к тем, кто цинично нарушает наши законы, при этом продолжая жить за счет заработанного в России»,— сказал господин Володин (цитата по сайту Госдумы).

Речь идет о таких правонарушениях, как злоупотребление свободой массовой информации, возбуждение ненависти либо вражды, публичные призывы к действиям против территориальной целостности России, дискредитация Вооруженных сил России, призывы к санкциям и других.

Поправки к Кодексу об административных правонарушениях были разработаны Госсоветом Татарстана и внесены в Госдуму в октябре 2024 года. Ко второму чтению была одобрена поправка о том, что решение об аресте имущества релокантов принимает суд.