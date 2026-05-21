Законопроект о наказании релокантов готов ко второму чтению

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству 21 мая рекомендовал принять во втором чтении законопроект о привлечении к ответственности граждан, совершивших правонарушения против интересов России за рубежом. Поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), разработанные Госсоветом Татарстана, были внесены в Думу в октябре 2024 года, а в мае 2025-го прошли первое чтение.

В пояснительной записке к законопроекту авторы отмечали, что в связи с проведением специальной военной операции «участились случаи совершения гражданами РФ, пребывающими на территории иностранных государств, публичных действий, направленных против основ конституционного строя, государственной и общественной безопасности РФ». В связи с этим татарстанский парламент предложил внести изменения в ч. 3 ст. 1.8 КоАП. Сейчас в ней говорится, что юрлица, находящиеся за пределами РФ, подлежат ответственности за совершение сделок с имуществом, полученным преступным путем (ст. 15.27.3 КоАП), и за незаконное вознаграждение от их имени (ст. 19.28), а физлица — за участие в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33), но только если эти действия направлены против интересов РФ. Авторы проекта посчитали, что нужно наказывать релокантов за любые преступления антироссийской направленности.

Однако по рекомендации профильного комитета ко второму чтению были внесены поправки, вводящие закрытый перечень таких составов. Среди них — нарушение порядка деятельности иноагента, злоупотребление свободой массовой информации, призывы к террористической или экстремистской деятельности, публичное отождествление действий и решений руководства СССР и нацистской Германии и т. д.

В качестве обеспечительной меры документ допускает арест имущества релокантов. Ко второму чтению была одобрена поправка о том, что решение о применении этого инструмента должен принимать суд. Ожидается, что Дума рассмотрит законопроект во втором чтении 26 мая.

