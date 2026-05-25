ВККС прекратила отставку судьи Момотова

Высшая квалификационная коллегия судей прекратила отставку бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова. Об этом сообщает корреспондент «Ъ» из зала суда. Господин Момотов лишается льгот и выплат, а также гарантии личной неприкосновенности.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В октябре 2025 года Останкинский районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял у Виктора Момотова и его делового партнера, владельца сети отелей Marton Андрея Марченко, 95 объектов собственности стоимостью 9 млрд руб. По версии Генпрокуратуры, судья фактически выступал бенефициаром отельного бизнеса. Владелец Marton при помощи Виктора Момотова незаконно присвоил 11 объектов недвижимости в Краснодаре, Ростовской, Воронежской и Нижегородской областях, считает Генпрокуратура.

«Я, честно говоря, чуть руки на себя не наложил. Не выдержал и оказался в больнице. То, что произошло, это катастрофа для меня и моей семьи»,— сказал господин Момотов на заседании суда. Он заявил, что не обжаловал решение суда, потому что изъятое имущество принадлежит Андрею Марченко и его сыну Ивану. «Там нет моего имущества! Получается, я буду бороться с судебным решением, которым взыскано в пользу государства чужое имущество»,— добавил бывший судья.

Виктор Момотов стал судьей Верховного суда в 2010 году. В 2016-м был избран председателем Совета судей России. В декабре 2022 года переизбран на новый срок. В сентябре 2025 года он подал в отставку с должности судьи Верховного суда.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Из судьи отельер не вышел».

