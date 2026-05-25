Клиники принесли высокий доход
Газпромбанк мог заработать 4 млрд рублей на продаже медцентров ГК «Эксперт»
Газпромбанк вышел из капитала группы компаний «Эксперт», развивающей 43 диагностических центра в разных регионах России. Долю в этом бизнесе кредитная организация получила в 2020 году, купив 5,77% в компании. Если первоначальный объем вложений, по оценкам экспертов, составлял около 1,3 млрд руб., то, выйдя из бизнеса «Эксперта», банк мог заработать втрое больше.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Газпромбанк (ГПБ) вышел из капитала ГК «Эксперт», продав свой пакет мажоритарным акционерам сети, говорится в официальном сообщении. Параметры сделки стороны не раскрывают.
ГПБ вошел в капитал ГК «Эксперт», специализирующейся на медицинском обслуживании, в 2020 году, купив 5,77% компании. Позднее банк нарастил свою долю в этом бизнесе. По оценке консалтинговой компании Eqiva, совокупный объем инвестиций ГПБ в «Эксперт» в рамках партнерства в 2020 году составил не менее 1,3 млрд руб. Продав сейчас свой пакет в ГК, банк мог выручить свыше 4 млрд руб., говорит гендиректор Eqiva Дарья Шубина.
ГК «Эксперт» основана в 2007 году воронежскими врачами-рентгенологами Андреем Коробовым и Валерией Пасечной на средства соосновательниц липецкого агрохолдинга «Трио» Евгении Уваркиной и Елены Латышевой. По данным на конец 2025 года, в состав акционеров ООО «Баррель», управляющего сетью клиник, входили две структуры, связанные с Газпромбанком,— ООО «Шираз» и ООО «Мерида». Их совокупная доля в «Барреле» составляла 40,97%. 45,83% в управляющей компании принадлежало ООО «ГК “Эксперт”», а еще 13,2% — ООО «Эксперт». Теперь доли в управляющей компании распределены поровну между этими двумя структурами. При этом ООО «Эксперт» принадлежит «Баррелю», а ООО «ГК “Эксперт”» поровну владеют Елена Латышева и Людмила Поташова, доверительный управляющий ГК «Трио».
Средства, вложенные Газпромбанком в бизнес «Эксперта» в 2020 году, пошли на расширение сети медцентров, а также на «внутренние мероприятия, способствующие повышению операционной эффективности», говорится в сообщении сторон.
За шесть лет партнерства бизнес сети вырос: выручка компании увеличилась в три раза, группа открыла три госпиталя, пять многопрофильных клиник и 12 диагностических центров.
Ключевым этапом партнерства стали подготовка и проведение крупнейшей сделки на рынке частной медицины в мае 2025 года, отмечается в заявлении. Тогда группа «Мать и дитя» (MD Medical Group) выкупила у ГК «Эксперт» ее клинический сегмент — 21 медучреждение (18 многопрофильных клиник и три госпиталя). Сумма сделки составила 8,5 млрд руб. (см. “Ъ” от 22 мая 2025 года). Сочетание органического роста бизнеса и удачных M&A-сделок «Эксперта» обеспечило ГПБ доходность около 22–24% годовых на вложенные средства, подсчитала Дарья Шубина.
«Результаты сотрудничества полностью оправдали, а по ряду направлений — превзошли наши ожидания»,— говорит основатель и председатель правления ГК «Эксперт» Елена Латышева. Первый вице-президент ГПБ Андрей Кормилицин отметил, что в банке будут рады «вернуться к возможному сотрудничеству с компанией на новых этапах ее развития».
После продажи клиник ГК «Эксперт» сохранила за собой 43 диагностических центра «МРТ-Эксперт», инжиниринговую компанию «Техмед Эксперт», образовательный проект «Институт Эксперт» и несколько собственных IT-компаний, специализирующихся на разработке софта для врачей-рентгенологов. Новый этап развития бизнеса будет сфокусирован на создании единой цифровой экосистемы в области лучевой диагностики, расширении сервисов для профильных врачей и пациентов, а также на международной экспансии — на рынки стран Азии и Ближнего Востока.