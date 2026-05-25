Клиники принесли высокий доход

Газпромбанк вышел из капитала группы компаний «Эксперт», развивающей 43 диагностических центра в разных регионах России. Долю в этом бизнесе кредитная организация получила в 2020 году, купив 5,77% в компании. Если первоначальный объем вложений, по оценкам экспертов, составлял около 1,3 млрд руб., то, выйдя из бизнеса «Эксперта», банк мог заработать втрое больше.

Газпромбанк (ГПБ) вышел из капитала ГК «Эксперт», продав свой пакет мажоритарным акционерам сети, говорится в официальном сообщении. Параметры сделки стороны не раскрывают.

ГПБ вошел в капитал ГК «Эксперт», специализирующейся на медицинском обслуживании, в 2020 году, купив 5,77% компании. Позднее банк нарастил свою долю в этом бизнесе. По оценке консалтинговой компании Eqiva, совокупный объем инвестиций ГПБ в «Эксперт» в рамках партнерства в 2020 году составил не менее 1,3 млрд руб. Продав сейчас свой пакет в ГК, банк мог выручить свыше 4 млрд руб., говорит гендиректор Eqiva Дарья Шубина.

ГК «Эксперт» основана в 2007 году воронежскими врачами-рентгенологами Андреем Коробовым и Валерией Пасечной на средства соосновательниц липецкого агрохолдинга «Трио» Евгении Уваркиной и Елены Латышевой. По данным на конец 2025 года, в состав акционеров ООО «Баррель», управляющего сетью клиник, входили две структуры, связанные с Газпромбанком,— ООО «Шираз» и ООО «Мерида». Их совокупная доля в «Барреле» составляла 40,97%. 45,83% в управляющей компании принадлежало ООО «ГК “Эксперт”», а еще 13,2% — ООО «Эксперт». Теперь доли в управляющей компании распределены поровну между этими двумя структурами. При этом ООО «Эксперт» принадлежит «Баррелю», а ООО «ГК “Эксперт”» поровну владеют Елена Латышева и Людмила Поташова, доверительный управляющий ГК «Трио».

Средства, вложенные Газпромбанком в бизнес «Эксперта» в 2020 году, пошли на расширение сети медцентров, а также на «внутренние мероприятия, способствующие повышению операционной эффективности», говорится в сообщении сторон.

За шесть лет партнерства бизнес сети вырос: выручка компании увеличилась в три раза, группа открыла три госпиталя, пять многопрофильных клиник и 12 диагностических центров.

Ключевым этапом партнерства стали подготовка и проведение крупнейшей сделки на рынке частной медицины в мае 2025 года, отмечается в заявлении. Тогда группа «Мать и дитя» (MD Medical Group) выкупила у ГК «Эксперт» ее клинический сегмент — 21 медучреждение (18 многопрофильных клиник и три госпиталя). Сумма сделки составила 8,5 млрд руб. (см. “Ъ” от 22 мая 2025 года). Сочетание органического роста бизнеса и удачных M&A-сделок «Эксперта» обеспечило ГПБ доходность около 22–24% годовых на вложенные средства, подсчитала Дарья Шубина.

«Результаты сотрудничества полностью оправдали, а по ряду направлений — превзошли наши ожидания»,— говорит основатель и председатель правления ГК «Эксперт» Елена Латышева. Первый вице-президент ГПБ Андрей Кормилицин отметил, что в банке будут рады «вернуться к возможному сотрудничеству с компанией на новых этапах ее развития».

После продажи клиник ГК «Эксперт» сохранила за собой 43 диагностических центра «МРТ-Эксперт», инжиниринговую компанию «Техмед Эксперт», образовательный проект «Институт Эксперт» и несколько собственных IT-компаний, специализирующихся на разработке софта для врачей-рентгенологов. Новый этап развития бизнеса будет сфокусирован на создании единой цифровой экосистемы в области лучевой диагностики, расширении сервисов для профильных врачей и пациентов, а также на международной экспансии — на рынки стран Азии и Ближнего Востока.

Виктория Колганова