Подрядчик Восточного обхода Липецка подал иск о защите репутации к местной фирме

Арбитражный суд Липецкой области принял к производству иск подмосковного ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22» («УПМК-22») к местному ООО «Технический центр организации дорожного движения» («ТЦ ОДД») о защите деловой репутации. Истец требует взыскать с компании 8,6 млн руб. убытков. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В иске «УПМК-22» указало, что 30 декабря 2025 года ответчик опубликовал на «Федресурсе» сообщение о намерении его обанкротить. Основанием для этого могло послужить взыскание 5,8 млн руб. задолженности по договору субподряда. Соответствующее решение вынес липецкий арбитраж в конце декабря прошлого года. Истец отметил, что на момент публикации оно не вступило в законную силу и обжаловалось в апелляции. Поэтому, по мнению «УМПК-22», техцентр не имел оснований для публикации.

«Истец расценивает эту информацию как недостоверную и порочащую его деловую репутацию. Компания связывает с публикацией расторжение действующего договора, что привело к необходимости возврата полученного аванса в сумме 8,6 млн руб.»,— отметили в пресс-службе суда.

Помимо взыскания 8,6 млн руб. с ответчика «УМПК-22» требует удалить спорное сообщение с «Федресурса». Судебное заседание по делу запланировано на 18 марта.

Согласно картотеке арбитражных дел, Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без движения жалобу «УПМК-22» на взыскание 5,8 млн руб. в пользу «ТЦ ОДД» из-за нарушений при ее подаче. Компания не приложила к заявлению документы, которые подтверждали бы направление его копии третьему участнику процесса — «Дорожному агентству Липецкой области». Нарушения предложено устранить до 2 марта.

По данным Rusprofile, ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22» зарегистрировано в Можайском районе Московской области в 2014 году. Основной вид деятельности — производство земляных работ. Уставный капитал — 36 тыс. руб. Владеет и руководит компанией Николай Кутлунин. В 2024 году выручка общества составила 2,2 млрд руб., чистая прибыль — 5,9 млн руб. С 2015 года с компанией было заключено 45 госконтрактов на общую сумму 20 млрд руб. ООО «Технический центр организации дорожного движения» зарегистрирован в Липецке в 2008 году. Деятельность общества связана с эксплуатацией автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владелец и директор — Валерий Проскурин. Ему также принадлежат еще четыре липецкие компании ООО «Техника охраны», ООО «Техцентр ОДД №2», ООО ЧОО «Патруль» и АОС ГК «Кречет». Выручка «ТЦ ОДД» в 2024 году составила 87 млн руб., чистая прибыль — 333 тыс. руб.

В конце января к «УПМК-22» подало иск на 79,5 млн руб. «Дорожное агентство Липецкой области». Предметом спора послужило исполнение обязанностей по госконтракту на строительство Восточного обхода Липецка. Заказчик посчитал, что компания получила неотработанный аванс.

Егор Якимов