Подрядчик Восточного обхода Липецка подал иск о защите репутации к местной фирме
В Липецке УПМК-22 судится с ТЦ ОДД из-за репутации и убытков в 8,6 млн рублей
Арбитражный суд Липецкой области принял к производству иск подмосковного ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22» («УПМК-22») к местному ООО «Технический центр организации дорожного движения» («ТЦ ОДД») о защите деловой репутации. Истец требует взыскать с компании 8,6 млн руб. убытков. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
В иске «УПМК-22» указало, что 30 декабря 2025 года ответчик опубликовал на «Федресурсе» сообщение о намерении его обанкротить. Основанием для этого могло послужить взыскание 5,8 млн руб. задолженности по договору субподряда. Соответствующее решение вынес липецкий арбитраж в конце декабря прошлого года. Истец отметил, что на момент публикации оно не вступило в законную силу и обжаловалось в апелляции. Поэтому, по мнению «УМПК-22», техцентр не имел оснований для публикации.
«Истец расценивает эту информацию как недостоверную и порочащую его деловую репутацию. Компания связывает с публикацией расторжение действующего договора, что привело к необходимости возврата полученного аванса в сумме 8,6 млн руб.»,— отметили в пресс-службе суда.
Помимо взыскания 8,6 млн руб. с ответчика «УМПК-22» требует удалить спорное сообщение с «Федресурса». Судебное заседание по делу запланировано на 18 марта.
Согласно картотеке арбитражных дел, Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без движения жалобу «УПМК-22» на взыскание 5,8 млн руб. в пользу «ТЦ ОДД» из-за нарушений при ее подаче. Компания не приложила к заявлению документы, которые подтверждали бы направление его копии третьему участнику процесса — «Дорожному агентству Липецкой области». Нарушения предложено устранить до 2 марта.
По данным Rusprofile, ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22» зарегистрировано в Можайском районе Московской области в 2014 году. Основной вид деятельности — производство земляных работ. Уставный капитал — 36 тыс. руб. Владеет и руководит компанией Николай Кутлунин. В 2024 году выручка общества составила 2,2 млрд руб., чистая прибыль — 5,9 млн руб. С 2015 года с компанией было заключено 45 госконтрактов на общую сумму 20 млрд руб.
ООО «Технический центр организации дорожного движения» зарегистрирован в Липецке в 2008 году. Деятельность общества связана с эксплуатацией автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владелец и директор — Валерий Проскурин. Ему также принадлежат еще четыре липецкие компании ООО «Техника охраны», ООО «Техцентр ОДД №2», ООО ЧОО «Патруль» и АОС ГК «Кречет». Выручка «ТЦ ОДД» в 2024 году составила 87 млн руб., чистая прибыль — 333 тыс. руб.
В конце января к «УПМК-22» подало иск на 79,5 млн руб. «Дорожное агентство Липецкой области». Предметом спора послужило исполнение обязанностей по госконтракту на строительство Восточного обхода Липецка. Заказчик посчитал, что компания получила неотработанный аванс.