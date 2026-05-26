Руководитель ПСБ в Ставропольском крае отмечена высокой региональной наградой
Наталья Формина, вицепрезидент - управляющий Ставропольским филиалом ПСБ, награждена медалью «За заслуги перед Ставропольским краем».
Почётную награду региональному руководителю банка на торжественной церемонии вручил заместитель председателя правительства Ставропольского края Иван Нифонтов.
Наталья Формина начала свою карьеру в 1986 года и прошла путь от экономиста Госбанка до вице-президента, управляющего Ставропольским филиалом ПСБ, который возглавляет с 2010 года. Сейчас офисная сеть ПСБ насчитывает семь представительств во всех крупных городах края. Среди клиентов банка в регионе - почти 5 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей и более 30 тысяч физических лиц. В 2026 году кредитный портфель Ставропольского филиала ПСБ в сегменте малого и среднего бизнеса превысил 19 млрд рублей. Банк выступает проводником ключевых федеральных программ для корпоративных клиентов и населения, активно сотрудничает с региональными институтами развития и реализует собственные инициативы, предлагая эффективные и понятные финансовые решения для развития бизнеса и расширения финансовых возможностей жителей края.
"Эта награда - большая честь и признание заслуг всего коллектива Ставропольского филиала ПСБ, - отметила Наталья Формина. - Высокая оценка нашей работы со стороны региональной власти говорит о том, что мы движемся в правильном направлении. ПСБ продолжит укреплять роль надежного финансового партнёра, расширять доступность своих услуг, внедрять цифровые инструменты и сервисы для автоматизации банковских процессов, активно участвовать в проектах, которые определяют будущее экономики Ставрополья - от поддержки МПС до реализации социально значимых инициатив».
