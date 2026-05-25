ВККС разрешила возбудить дело против бывшего судьи из Ингушетии

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить уголовное дело против бывшего мирового судьи из Ингушетии Курейша Хазбиева. Ему вменяют вынесение заведомо несправедливого приговора. Об этом сообщило Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Дело против Хазбиева выделили из дела бывшего председателя Магасского районного суда Ингушетии Магомеда Аушева. Следствие считает, что последний попросил мирового судью прекратить производство по административному делу против водителя, отказавшегося проходить медосвидетельствование. Аушев утверждал, что апелляция признает решение законным.

После этого остановивший водителя инспектор обжаловал прекращение дела. Решение мирового судьи отменили, а при повторном рассмотрении водителю назначили штраф и лишили водительских прав.

Самого Магомеда Аушева обвиняют в получении взяток от застройщика Адама Картоева. Следствие считает, что судья за деньги выносил неправосудные решения в пользу застройщика. В марте 2026 года дело направили для рассмотрения в суд.

