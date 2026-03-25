Ингушских судей вызвали в Москву

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении бывшего председателя Совета судей Ингушетии Магомеда Аушева, судьи Назрановского суда республики Алика Ярыжева и застройщика Адама Картоева. По версии следствия, за взятку со стороны последнего судьи выносили неправосудные решения в его пользу.

Судья Алик Ярыжев после заседания коллегии

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Судья Алик Ярыжев после заседания коллегии

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В Генпрокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о коррупции в системе правосудия Ингушетии. Влиятельный судья Аушев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, а господин Картоев — в ее даче. По версии главного следственного управления СКР, получив от застройщика машино-место, Магомед Аушев вмешался в деятельность судьи Назрановского райсуда Ингушетии Алика Ярыжева. Получив указания от судьи, тот в 2022 году приговорил к пяти годам с отсрочкой наказания и двум годам условно Адама Картоева и его отца Мухажира Картоева — членов религиозной общины Батал-Хаджи Белхороева, боевое крыло которой признано террористическим и запрещено в РФ. Им грозили внушительные сроки за найденные при задержании пистолет, гранату и гранатомет, однако под давлением Совета судей фигуранты сохранили свободу.

Адам Картоев тут же заключил контракт на участие в СВО. Судя по документам, воевал снайпером и был отмечен Георгиевским крестом 4-й степени.

По данным же следствия, в зоне СВО фигурант был лишь наездами, а время в основном проводил занимаясь строительством и отдыхая.

Согласно материалам, представленным в суд для ареста господина Картоева, у него при задержании были обнаружены подложные, по мнению следствия, документы на его имя. В том числе служебное удостоверение заместителя командира взвода полка специального назначения «Ахмат» и командировочные удостоверения, позволяющие ему на период действия военного контракта беспрепятственно передвигаться.

Дело должны были рассмотреть по месту совершения предполагаемого преступления, то есть в Ингушетии, однако Генпрокуратура, опасаясь необъективности региональных судей, потребовала изменить его территориальную подсудность.

Еще одно уголовное дело, связанное с ингушским правосудием, рассматривается сейчас в Дорогомиловском райсуде Москвы. Его главным фигурантом является экс-судья Верховного суда Ингушетии Сергей Бойчук, обвиняемый в получении взяток от адвокатов Сергея Табуева и Исрапила Бокова. Посредником в этом выступила жена служителя Фемиды Наталья Лонерт, сама получившая впоследствии адвокатский статус. Деньги, по версии следствия, Сергей Бойчук получал за развал уголовных и административных дел в апелляционной инстанции.

Николай Сергеев