Хоккейный клуб «Автомобилист» расторг контракт с нападающим Стефаном Да Костой. Об этом говорится на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стефан Да Коста (справа)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Стефан Да Коста (справа)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

36-летний французский форвард выступал за «Автомобилист» в 2018–2019 годах и вернулся в команду перед сезоном-2021/22. В сезоне-2025/26 Да Коста провел 56 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и плей-офф и набрал 46 (15+31) очков.

За карьеру в КХЛ Стефан Да Коста сыграл 627 матчей, в которых набрал 540 очков — 218 голов и 322 передачи. Помимо екатеринбургского клуба, он выступал за ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс».

Ранее сообщалось, что «Автомобилист» продлил контракт с 23-летним нападающим Егором Черниковым.

Полина Бабинцева