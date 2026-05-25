«Автомобилист» продлил контракт с нападающим Егором Черниковым

Хоккейный клуб «Автомобилист» продлил контракт с 23-летним нападающим Егором Черниковым. Новое двустороннее соглашение рассчитано на два сезона — до 31 мая 2028 года, сообщили в пресс-службе клуба.

Егор Черников

Егор Черников является воспитанником ханты-мансийской «Югры». С сезона 2019/20 форвард выступал за команду МХЛ «Мамонты Югры». Сезон-2023/24 нападающий провел в составе «Югры» в ВХЛ.

В мае 2024 года хоккеист был обменян в тольяттинскую «Ладу», а летом 2025 года он присоединился к «Автомобилисту». В первом сезоне за «Автомобилист» форвард провел 36 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, отметившись 9 (4+5) набранными очками.

Кроме того, в активе хоккеиста 21 поединок в ВХЛ за «Горняк-УГМК», включая 9 матчей плей-офф, и 5 (2+3) набранных очков.

Ранее «Автомобилист» продлил контракт с 27-летним нападающим Никитой Шашковым.

