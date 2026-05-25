Президент Боливии на фоне протестов вдвое сократил себе зарплату

Президент Боливии Родриго Пас Перейра заявил о сокращении своей зарплаты и окладов министров на 50%. По его словам, такой шаг продемонстрирует их «преданность стране». Такое заявление глава государства сделал на официальной церемонии в Сукре, передает Reuters.

Протесты в Боливии идут с начала месяца. 15 мая несколько тысяч демонстрантов вышли на улицы города Ла-Пас с требованием отставки президента, пересмотра трудовых контрактов, расширения доступа к топливу, а также отмены закона о земельных ресурсах. Протестующих поддержали оппозиция и бывший президент Эво Моралес. На фоне митингов обострился дефицит продовольствия, топлива и медикаментов.