Мандат на ослабление

Парламентские выборы на Кипре 24 мая существенно изменили расклад политических сил в стране. Правые смогли укрепить свои позиции, в то время как президент Кипра Никос Христодулидис лишился традиционной опоры из центристских сил. Теперь для продвижения законопроектов и принятия бюджета ему придется опираться на ситуативные союзы с оппозицией и идти на значительные уступки.

Голосование на парламентских выборах в Никосии, Кипр, 24 мая

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters Голосование на парламентских выборах в Никосии, Кипр, 24 мая

В минувшее воскресенье чуть более полумиллиона киприотов избрали 56 депутатов парламента страны. Еще 24 места по традиции зарезервированы с 1964 года для турок-киприотов и остаются пустыми. По итогам подсчета 100% поданных бюллетеней умеренные консерваторы из «Демократического сбора» (DISY) получили 27,1% голосов и 17 мест в парламенте, ультралевая Прогрессивная партия трудового народа (AKEL) набрала 23,9% голосов и 15 мест, а ультраправый Национальный народный фронт (ELAM) набрал рекордные 10,9%, удвоив свое представительство в парламенте (восемь мест). Центристы из Демократической партии (DIKO), входящие в правящую коалицию, немного просели и также получили восемь мест в парламенте, набрав 10% голосов.

Сенсацией стало то, что в парламент прошли сразу две новые партии: «Прямая демократия» во главе со знаменитым блогером и членом Европарламента Фидиасом Панайоту и центристская АЛМА (ALMA), основанная бывшим главой Счетной палаты Одиссеасом Михайлидисом. Обе партии получили по четыре места в парламенте.

Сразу три партии не смогли заручиться поддержкой избирателей и преодолеть порог в 3,6% голосов. Среди них оказались «Движение за социальную демократию» (EDEK) и «Демократическое согласие» (DIPA). Они входили в коалицию президента и имели по четыре мандата. Также парламент покинуло «Движение экологов», у которого было три мандата.

Такой расклад стал крайне болезненным для действующего президента Никоса Христодулидиса. Несмотря на то что основные решения в республике принимает именно президент (в его полномочия входит выбор министров и назначение членов правительства, управление армией и внешняя политика), голоса парламентариев необходимы ему для принятия законопроектов, проведения реформ и утверждения бюджета. Если до этого Христодулидис опирался на меньшинство из 17 человек и довольно успешно заключал ситуативные союзы с оппозиционным «Демократическим сбором», чтобы получить простое большинство в 29 голосов, то теперь ему придется искать новых союзников: вместо 12 голосов ему теперь не хватает 21.

Президент Кипра Никос Христодулидис

Фото: Petros Giannakouris, AP Президент Кипра Никос Христодулидис

Неутешительный для президента результат голосования аналитики рассматривают как недовольство избирателей самим президентом и существенное ослабление его позиций перед выборами 2028 года. Христодулидис пришел к власти в 2023 году как независимый кандидат и обещал киприотам целый ряд изменений: от привлечения молодых технократов к управлению страной до искоренения коррупции, существенных подвижек в решении кипрской проблемы и цифровизации страны. В итоге большая часть этих обещаний не была реализована, а те успехи, которых добилось правительство в области соцобеспечения и борьбы с нелегальной иммиграцией, были нивелированы ростом цен, жилищным кризисом и громким скандалом со злоупотреблениями во властных структурах, потрясшим общество в январе 2026 года.

Спустя несколько дней после того, как к Кипру перешло председательство в ЕС, было опубликовано восьмиминутное видео, записанное на скрытую камеру. На нем кипрские чиновники обсуждали с инвесторами схему доступа к первому лицу.

Так, для решения вопросов с президентом напрямую инвесторам предлагалось совершить крупные пожертвования в благотворительный фонд его жены Филиппы Карсеры. Ответственность за эту схему якобы нес глава президентской администрации Хараламбос Хараламбус, который по совместительству был его зятем. Несмотря на то что правительство усомнилось в подлинности видеозаписи и назвало ее частью «гибридной атаки» на Кипр, Хараламбусу и Карсере пришлось сложить с себя полномочия.

Итог нынешних выборов — прямое следствие этого коррупционного скандала, который существенно поменял политический ландшафт Кипра. Помимо того что президент постоянно будет вынужден искать опору сразу у нескольких партий, а те взамен будут выдвигать более жесткие условия сделки, изменятся подходы к миграционной политике и решению кипрского вопроса. Третье место ультраправого Национального народного фронта напрямую отражает радикализацию взглядов избирателей на отношения с турецкой частью острова и на вопрос миграции. И хотя союз президента с ультраправыми силами маловероятен, изменение настроений в обществе отразится и на его повестке.

Вероника Вишнякова