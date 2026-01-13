Кипр отметил председательство в ЕС коррупционным скандалом

На Кипре разгорелся громкий коррупционный скандал. Всего сутки спустя после официальной церемонии открытия председательства этой страны в Евросоюзе в соцсети появился видеоролик, на котором люди из близкого окружения кипрского президента Никоса Христодулидиса обсуждают с некими инвесторами доступ к президенту в обмен на денежные пожертвования на его избирательную кампанию. Деньги при этом предлагалось провести через благотворительный фонд, которым управляет первая леди Филиппа Карсера. Кипрские официальные лица назвали появление этих разоблачений «гибридной войной» с целью дискредитировать правительство и имидж страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Кипра Никос Христодулидис

Фото: Yiannis Kourtoglou / POOL / Reuters Президент Кипра Никос Христодулидис

Фото: Yiannis Kourtoglou / POOL / Reuters

Точкой отсчета истории, переросшей к нынешней неделе в крупнейший политический скандал, стал восьмиминутный ролик, выложенный на платформе X пользователем по имени Эмили Томпсон, называющей себя независимым исследователем. «Он ворвался на президентскую сцену в 2023 году, обещая искоренить коррупцию после ухода предыдущего правительства,— говорит о нынешнем лидере Кипра Никосе Христодулидисе закадровый женский голос.— Два года спустя худшие опасения кипрских граждан подтвердились. Он не отказался от старых коррупционных методов. Они просто эволюционировали».

После этой бодрой затравки следует нарезка явно снятых скрытой камерой кадров, демонстрирующих фрагменты бесед экс-министра энергетики Георгиоса Лаккотриписа, главы президентской администрации Хараламбоса Хараламбуса и руководителя строительной группы Cyfield Георгиоса Хрисохоса с некими инвесторами.

Речь идет о том, как главе государства удалось обойти ограничения на расходы в ходе избирательной кампании и как добиться преференций от президента с помощью денежных пожертвований.

В одном из фрагментов Лаккотрипис за бокалом вина признает: поскольку Христодулидис баллотировался как независимый кандидат без поддержки какой-либо политической партии, «иногда приходится полагаться на наличные», чтобы обойти ограничение в €1 млн на финансирование избирательной кампании. «Для такого человека, как Никос, у которого нет поддержки партии, найти деньги непросто»,— поясняет он.

В другом эпизоде экс-министр упоминает, как неназванный российский олигарх избежал санкций ЕС благодаря встрече с Никосом Христодулидисом.

Пожертвование в размере €75 тыс. от имени его компании «привлекло внимание президента», отмечает он.

При этом в ролике указано, что денежные пожертвования в обмен на доступ к президенту могут быть направлены в благотворительный фонд помощи нуждающимся детям, возглавляемый первой леди Кипра Филиппой Карсерой.

Ролик произвел на Кипре эффект разорвавшейся бомбы, а власти тут же объявили его частью «гибридной войны», организованной с целью опорочить страну, только-только вступившую в права председателя ЕС.

Один из замешанных в скандале соратников президента — глава его администрации Хараламбос Хараламбус (он, к слову, курировал финансы его избирательной кампании и женат на сестре первой леди), а также сама супруга кипрского лидера решили подать в отставку. Филиппа Карсера объявила о своем уходе из управляющего комитета благотворительного фонда еще в воскресенье, сославшись на «непрекращающиеся нападки», которым она и ее дети подвергаются в соцсетях. Днем позже о своей отставке объявил и глава президентской администрации, обвинив авторов ролика в попытке «нанести личный вред президенту, поставить под сомнение действия правительства и подорвать имидж нашей родины».

В тот же день, 12 января, спустя четыре дня после скандала, на злободневную тему наконец решил высказаться и сам президент. Назвав уход своих соратников «актом уверенности в себе», а не «давлением или чувством вины», Христодулидис заявил о своей полной невиновности.

«В такие кризисные моменты любой лидер, когда его руки чисты, должен сохранять спокойствие. Я здесь. Я публично заявляю свою позицию. Мне нечего бояться»,— заявил он журналистам в понедельник.

Почти сразу же после появления в соцсети вирусного разоблачения Кипр обратился за помощью к экспертам из США, Израиля, Великобритании и Франции для расследования происхождения видеоролика и установления его создателей. Пока что в ходе анализа было установлено, что кое-где в ролике использованы буквы ? (без точки вверху) и s, применяемые в турецком языке, но отсутствующие в английском, что позволило предположить, что текст был набран на турецкой клавиатуре. Впрочем, как тут же отметили некоторые эксперты, это могло быть сделано специально для того, чтобы замести следы.

Наталия Портякова