Суд вернул иск воронежского минстроя на 165 млн рублей к московскому подрядчику

Арбитражный суд Воронежской области вернул иск регионального министерства строительства к московскому ООО «Строй-проект». Причиной указана неуплата государственной пошлины. Сумма требований по иску составляла 164,9 млн руб. Информация появилась в арбитражной картотеке.

По данным Rusprofile, ООО «Строй-проект» зарегистрировали в Москве в 2011 году. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. Единственным владельцем указан Зиннур Сафин, генеральным директором выступает Андрей Митяев. В 2025 году выручка компании составила 267,2 млн руб., что на 15,8 % выше уровня 2024-го. Чистая прибыль выросла до 4,4 млн руб. Организация состоит в реестре недобросовестных поставщиков с 7 ноября 2025 года.

В своем заявлении министерство требовало взыскания неосновательного обогащения, пени и штрафа по контракту на строительство подстанции скорой помощи на улице Бурденко в Центральном районе. Стоимость соглашения, заключенного в июне 2024-го, составила 408 млн руб., завершить работы планировалось до конца 2025 года. Ответчиком по иску также выступала СРО АСО «Поддержки организаций строительной отрасли».

Возвращение иска не препятствует повторному обращению в арбитраж с таким же требованием после устранения обстоятельств, послуживших для суда основанием для возвращения заявления.

Суд также полностью отказал в иске ООО «Строй-проект» к региональному минстрою, в котором компания требовала признать незаконным решение властей об одностороннем отказе от исполнения госконтракта по подстанции «скорой».

Согласно материалам дела, 30 сентября 2025-го актом осмотра было установлено, что подрядчик «прекратил ведение строительно-монтажных работ на объекте, рабочие на объекте отсутствовали, строительный материал не поставлялся». В связи с этим 8 октября минстрой принял решение о расторжении соглашения. Подрядчик в свою очередь указывал, что несвоевременное выполнение работ было обусловлено «ненаправлением запрашиваемой информации, которая необходима для выполнения работ по контракту».

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что в связи с неуплатой госпошлины был возвращен один из двух исков министерства строительства Воронежской области к ООО «Воронежстройреконструкция» и АСРО «Строители Черноземья» (субсидиарный ответчик). Сумма требований по иску составляла 163,3 млн руб. Иск касался взыскания пени и штрафа по заключенному в марте 2023 года контракту на строительство жилого корпуса для предоставления стационарного социального обслуживания в Поворинском районе.

Денис Данилов