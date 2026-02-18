Воронежский минстрой подал ответный иск к столичному подрядчику на 165 млн

В Арбитражный суд Воронежской области поступил иск местного министерства строительства к московскому ООО «Строй-проект». Сумма заявленных требований составляет 164,9 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Заявление пока не принято к производству, детали требований не раскрываются.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», Арбитражный суд Воронежской области рассматривает еще один иск с участием регионального минстроя. Ведомство требует взыскать с АО «Русский народный банк» 122,6 млн руб. задолженности и неустойки. К разбирательству в качестве третьих лиц привлечены БУ Воронежской области «Единая дирекция капитального строительства» и ООО «Строй-проект».

По данным сервиса Rusprofile, между воронежским министерством и ООО «Строй-проект» был заключен контракт на строительство подстанции скорой помощи в Центральном районе облцентра. Объект должен был объединить единую диспетчерскую службу и гараж для спецмашин. Сумма соглашения, заключенного в июне 2024 года, составляла 408 млн руб., завершить работы планировалось до конца 2025-го. Однако 9 октября контракт расторгли в одностороннем порядке из-за просрочки исполнения и ненадлежащего выполнения условий подрядчиком. К моменту расторжения «Строй-проект» было перечислено 122,6 млн руб. — именно эту сумму минстрой теперь пытается взыскать с банка в рамках судебного дела. Заседание по этому делу состоится 18 февраля.

Из информации сервиса Rusprofile следует, что ООО «Строй-проект» зарегистрировано в Москве в 2011 году. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Единственным владельцем значится Зиннур Сафин, генеральный директор — Андрей Митяев. По итогам 2024 года выручка предприятия составила 231 млн руб., чистая прибыль — 3,5 млн руб.

Согласно картотеке арбитражных дел, с ноября 2025 года «Строй-проект» подал к региональному минстрою два иска. Первое заявление поступило в Арбитражный суд Воронежской области в начале месяца. По данным картотеки арбитражных дел, сумма требований составила 92,5 млн руб. В заявлении истец просит суд обязать местный минстрой принять результат выполненных работ. Подробности не раскрываются. Иск приняли к производству. Ближайшее судебное заседание состоится 18 февраля. Как третье лицо в разбирательстве выступает «Единая дирекция капитального строительства».

В конце декабря «Строй-проект» подал к воронежскому минстрою второй иск. В нем компания требует признать незаконным решение региональных властей об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта. Подробности также не раскрываются. Заявление приняли к производству. Судебное заседание по делу назначено на 31 марта. К участию в разбирательстве в качестве третьего лица привлекли московское ООО «Гросс инжиниринг» Алима Езаова. По данным Rusprofile.ru, компания находится в процессе банкротства. С 2024 года «Гросс инжиниринг» не заключал контракты ни с воронежским минстроем, ни со «Строй-проектом».

Кабира Гасанова