Статистика европейских чемпионатов

|
|Страна
|Количество лидеров по ходу турнира
|Чемпионские туры
|Средняя результативность
|Количество голов у лучшего бомбардира
|Совокупная трансферная стоимость (€ млрд)
|Изменение совокупной трансферной стоимости (€ млрд)
|Самый дорогой клуб (€ млн)
|Самый дешевый клуб (€ млн)
|Россия
|4
|Последний
|2,54 гола
|17 (Джон Кордоба («Краснодар»))
|1,05
|+0,13
|«Зенит» (185,1)
|«Динамо» (Махачкала) (18,2)
|Англия
|3
|За 1 до финиша
|2,75 гола
|27 (Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»))
|12,58
|+0,74
|«Манчестер Сити» (1310)
|«Бернли» (252,7)
|Испания
|3
|За 3 до финиша
|2,69 гола
|25 (Килиан Мбаппе («Реал»))
|5,62
|+0,3
|«Реал» (1340)
|«Овьедо» (63,9)
|Италия
|4
|За 3 до финиша
|2,43 гола
|17 (Лаутаро Мартинес («Интер»))
|5,33
|+0,19
|«Интер» (636,3)
|«Кремонезе» (72,2)
|Германия
|1
|За 4 до финиша
|3,24 гола
|36 (Гарри Кейн («Бавария»))
|5,02
|+0,43
|«Бавария» (969)
|«Хайденхайм» (64,1)
|Франция
|5
|За 1 до финиша
|2,89 гола
|21 (Эстебан Леполь («Ренн»))
|4,38
|+0,66
|ПСЖ (1021)
|«Метц» (62,9)