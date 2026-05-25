Статистика европейских чемпионатов

Страна Количество лидеров по ходу турнира Чемпионские туры Средняя результативность Количество голов у лучшего бомбардира Совокупная трансферная стоимость (€ млрд) Изменение совокупной трансферной стоимости (€ млрд) Самый дорогой клуб (€ млн) Самый дешевый клуб (€ млн) Россия 4 Последний 2,54 гола 17 (Джон Кордоба («Краснодар»)) 1,05 +0,13 «Зенит» (185,1) «Динамо» (Махачкала) (18,2) Англия 3 За 1 до финиша 2,75 гола 27 (Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»)) 12,58 +0,74 «Манчестер Сити» (1310) «Бернли» (252,7) Испания 3 За 3 до финиша 2,69 гола 25 (Килиан Мбаппе («Реал»)) 5,62 +0,3 «Реал» (1340) «Овьедо» (63,9) Италия 4 За 3 до финиша 2,43 гола 17 (Лаутаро Мартинес («Интер»)) 5,33 +0,19 «Интер» (636,3) «Кремонезе» (72,2) Германия 1 За 4 до финиша 3,24 гола 36 (Гарри Кейн («Бавария»)) 5,02 +0,43 «Бавария» (969) «Хайденхайм» (64,1) Франция 5 За 1 до финиша 2,89 гола 21 (Эстебан Леполь («Ренн»)) 4,38 +0,66 ПСЖ (1021) «Метц» (62,9)