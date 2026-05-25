В Подмосковье появился высокотехнологичный терминал хранения морских контейнеров

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов открыли в подмосковном Чехове первый и на данный момент единственный в России терминал по хранению грузовых порожних контейнеров с инспекционно-досмотровым комплексом, построенный полностью в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ и новыми правилами размещения грузовых контейнеров в Подмосковье. Терминал построен компанией «Единый оператор».

Московская область — крупнейший в России логистический хаб, на регион приходится 80% всех грузов в Центральном федеральном округе. Единые правила хранения грузовых контейнеров в первую очередь должны обеспечить безопасность. Андрей Воробьев подчеркнул, что значительная часть грузовых контейнеров в области размещена бесконтрольно. «На территории Московской области огромное количество логистических комплексов. Это связано с большой торговлей, распределением экспорта, импорта. Около полумиллиона контейнеров в самых разных локациях были размещены абсолютно бесконтрольно. Поэтому приняли решение ввести стандарты безопасности. Очень важно, чтобы все, что происходит на территории наших регионов, нашей страны, было безопасным для людей, особенно сейчас. Перед нами стояла задача, чтобы этот стандарт обеспечивал цивилизованный бизнес, налоги, новые рабочие места. “Ростех” разработал комплекс, который сегодня позволяет четко понимать, что находится в сотнях тысяч контейнеров на территории Московской области, в цифре хранить данные»,— отметил Андрей Воробьев.

В свою очередь, «Ростех» готов произвести и поставить необходимое количество портальных и мобильных комплексов для оснащения логистических центров Московской области и других регионов страны. «Технология уже доказала свою эффективность на практике. Сегодня в России успешно эксплуатируется более 60 подобных систем, еще 24 находятся в производстве. При этом мы не останавливаемся на достигнутом и ведем активную работу по интеграции в эту технику искусственного интеллекта. В перспективе ИИ возьмет на себя функции автоматического обнаружения угроз, включая беспилотники, стрелковое оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества»,— сообщил Сергей Чемезов.

На мероприятии был подписан меморандум между ООО «Единый оператор» и ООО «Скантроник системс» (входит в ГК «Ростех») о производстве и последующих поставках инспекционно-досмотровых комплексов СТ-2630П. Также было подписано соглашение между ООО «Единый оператор» и ООО «Общие логистические решения» об аренде земельных участков в Подмосковье под строительство новых терминалов. Московская область стала пилотным регионом, где действуют новые правила хранения пустопорожних морских контейнеров и четко регламентируются параметры площадок их размещения. Исполнительный директор компании «Единый оператор» Анна Михолап подчеркнула, что в 2027 году в Подмосковье будет запущено еще два аналогичных терминала с инспекционно-досмотровыми комплексами: на севере региона, в Белом Расте, и на востоке, в Гжели. Общая вместимость всех трех площадок составит около 200 тыс. контейнеров единоразового хранения. Если эксперимент будет признан удачным, опыт будет распространен и на другие регионы России — Мурманск, Владивосток, Хабаровск и Ленинградскую область.