Путин оценил тему ПМЭФ-2026

Президент Владимир Путин направил приветственное послание участникам, гостям и организаторам XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В своем послании глава государства оценил тему мероприятия в этом году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». По мнению президента, она отражает «фундаментальные запросы современного этапа развития». Он отметил, что ПМЭФ объединит ведущих политиков и представителей деловых кругов, ученых и общественных деятелей для обсуждения актуальных вопросов российской и мировой политики и экономики.

«Сегодня, когда международные отношения и экономические связи сталкиваются с беспрецедентными вызовами, фрагментацией и разрывом логистических и технологических цепочек, именно прагматизм и равноправный диалог особенно актуальны и востребованы», — заявил Владимир Путин.

ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. На прошлой неделе СМИ сообщили, что впервые за несколько лет форум посетит чиновник из США — глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук.