ПМЭФ впервые за несколько лет посетит официальный представитель США

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) посетит глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук. Он подтвердил, что планирует присутствовать в том числе на пленарном заседании, где должен выступить Владимир Путин.

«Оргкомитет форума и госдепартамент США подтвердили, что я приглашен на пленарное заседание и выступление президента Путина. И я буду на нем присутствовать»,— сообщил Родни Мимс Кук «РИА Новости».

Родни Мимс Кук возглавляет комиссию по изящным искусствам с января 2026 года. В качестве независимого эксперта он участвовал в реставрации Воскресенского собора Новоиерусалимского. Господин Кук станет первым за несколько лет представителем администрации президента США на форуме.

ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.

