АТОР спрогнозировала рост спроса на Анапу на 40% из-за открытия купального сезона

Решение властей Анапы открыть купальный сезон в городе впервые после ЧП с танкерами может уже на этой неделе повысить спрос на туры в этом направлении на 40% — относительно показателя предыдущей недели. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Сегодня мэр Анапы Светлана Маслова сообщила, что купальный сезон на курорте продлится с 1 июня по 30 сентября.

«Туристы и турбизнес давно ждали этой новости», — пояснил вице-президент АТОР по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

По словам участников рынка, спрос на летний отдых в Анапе в организованном сегменте рос и прежде. В среднем по рынку рост оценивался в 30–35% год к году, а у некоторых компаний — кратно к низкой базе прошлого года. Более половины запланированного объема туров уже продано, уточнили в АТОР.

Предварительно эксперты АТОР прогнозируют турпоток в Анапе в 2026 году на уровне 3,8–4 млн туристов. В 2024 году, предшествовавшем аварии в Керченском проливе, курорт принял 5,5 млн туристов. В 2025-м — только 3 млн. Полное восстановление турпотока в Анапе АТОР прогнозирует в 2027 году.