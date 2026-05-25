Марк Джейкобс перезапускает линию макияжа

Выходит Marc Jacobs Beauty: новая коллекция макияжа от известного американского дизайнера. В нее вошли: стойкая подводка для глаз Drawn This Way Longwear Eyeliner, тени для век Born Star Eyeshadow, помада Heart On Lipstick, румяна Joystick Blush Stick и бронзер Legally Bronze Bronzer. Упаковка и оформление были разработаны непосредственно Марком Джейкобсом. Это вторая попытка выхода бренда на рынок макияжа — первая коллекция была запущена в 2013 году в рамках совместного предприятия с Kendo Brands, но в 2021 году средства прекратили выпускать. Бьюти-линия 2026 появилась в рамках нового соглашения с компанией Coty, которая также владеет лицензионными правами на портфель ароматов Marc Jacobs.

