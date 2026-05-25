«Мы всех лучше»

Память поэта и музыканта Алексея Хвостенко почтили накануне в Шереметевском саду у Фонтанного дома. Концерт под названием «Иногда не забывайте» прошел на летней сцене под открытым небом и стал логичным продолжением выставки «У каждого свой Хвост», которая экспонируется в Музее Анны Ахматовой.

Концерт «Иногда не забывайте» памяти поэта и музыканта Алексея Хвостенко в Шереметевском саду у Фонтанного дома

Фото: Владимир Колодчук Концерт «Иногда не забывайте» памяти поэта и музыканта Алексея Хвостенко в Шереметевском саду у Фонтанного дома

Алексей Хвостенко (Хвост) — один из ярчайших представителей советского андеграунда. В 1977 году, уже будучи известным в неофициальных кругах поэтом, художником и автором песен, вынужденно эмигрировал из СССР во Францию. В Париже Хвост вместе с писателем Владимиром Марамзиным издавал литературный журнал «Эхо», а также возглавлял Ассоциацию русских художников во Франции. Его парижская мастерская (сквот) была центром притяжения как для русской эмиграции, так и для местной богемы. Вернуться на родину Хвостенко смог лишь спустя почти три десятилетия.

В 1990-е годы он приезжал в Россию с концертами и записывал альбомы с группой «АукцЫон», в частности «Чайник вина» и «Жилец вершин». Вернуть российское гражданство Хвост смог только в январе 2004 года. Получив возможность свободно жить и работать в России, музыкант активно выступал с концертами в Москве и Петербурге, открыл персональную выставку «Колесо времени» и выпустил альбом «Последняя малина». 30 ноября 2004 года, через несколько месяцев после возвращения, Алексей Хвостенко скончался в Москве от сердечной недостаточности.

Организатором памятного концерта о Хвосте выступил директор группы «АукцЫон» Сергей Васильев. Роли конферансье на себя взяли фронтмен «АукцЫона» Олега Гаркуша и известный петербургский промоутер Денис Рубин. Среди исполнителей на сцене можно было увидеть, как и тех, кто знал Хвоста лично, так и тех, кто, вероятно, в год его смерти еще не родился.

Музыкант Антон Адасинский во время выступления

Фото: Владимир Колодчук Музыкант Антон Адасинский во время выступления

Вышедший весь в белом, Антон Адасинский (руководитель театра DEREVO и участник группы «АВИА») сыграл классическую композицию на ноты, когда-то подаренные ему Хвостенко. После спел «Город золотой» на стихи Анри Волохонского. Песня, написанная на музыку советского композитора Владимира Вавилова, входила в репертуар Хвоста, но широкую популярность получила в исполнении Бориса Гребенщикова (признан иностранным агентом). Антон Адасинский завершил свой сет песней «Симпозион» (от греческого symposion — «пир», «дружеская беседа»), которая посвящена одноименному парижскому клубу, ставшему культурным центром русского зарубежья, который основал Алексей Хвостенко.

Музыканты Алиса Тен и Руст Позюмский Фото: Владимир Колодчук Певица Инна Волкова на сцене во время выступления Фото: Владимир Колодчук

Следом на сцену поднялся Андрей Фига (группа «Сказы леса») и переосмыслил песню «Страшный суд». Еще несколько произведений прозвучало в исполнении Инны Волковой из группы «Колибри». Музыкант, поэт и автор большинства текстов группы «АукцЫон» Дмитрий Озерский разбавил программу чтением стихотворений. После выступили Алиса Тен и Руст Позюмский, сыгравшие на виолах да гамба (старинный смычковый инструмент.— «Ъ Северо-Запад») несколько композиций, в том числе «Конь унес любимого». Слова к ней также написал Анри Волхонский. А Хвост положил эти стихи на музыку, которая ему очень нравилась. Это инструментальная пьеса итальянского композитора эпохи Возрождения Винченцо Галилеи (отца великого астронома Галилео Галилея) под названием «Павана и гальярда». Также в концерте приняли участие студенты РГИСИ мастерской Романа Смирнова, актеры Театра на Литейном и другие. Завершился концерт финальным ироническим философским гимном «Мы всех лучше» в исполнении всех участников концерта при полном ликовании собравшейся публики.

Выставка «У каждого свой Хвост», над художественной частью которой работали петербургские художницы Женя Исаева и Маша Небесная из Творческой мануфактуры ДК ПТХ, продлится в Фонтанном доме до 31 мая. Подробнее об экспозиции можно прочесть в репортаже с открытия «Хвост всему голова».

