Хвост всему голова

В субботу, 28 марта, в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме открылась выставка «У каждого свой Хвост», посвященная поэту и художнику Алексею Хвостенко, известному в творческой среде как Хвост. Посетить экспозицию можно до 31 мая. Корреспондент «Ъ Северо-Запад» побывал на предпоказе. Рассказываем, как все прошло.

Алексей Хвостенко, один из ярчайших представителей советского андеграунда, был вынужден эмигрировать из СССР в 1977 году. К тому моменту он уже был известен в неофициальных кругах как поэт, художник и автор песен, многие из которых были написаны в соавторстве с Анри Волохонским под псевдонимом А. Х. В. Решение покинуть страну стало следствием давления со стороны властей: Хвостенко обвинили в тунеядстве и поставили перед выбором: арест или высылка. Он выбрал эмиграцию и поселился в Париже, где вместе с писателем Владимиром Марамзиным издавал литературный журнал «Эхо», а также возглавил Ассоциацию русских художников во Франции. Его парижская мастерская превратилась в центр притяжения для русской эмиграции и местной богемы.

Возвращение на родину оказалось возможным только спустя почти три десятилетия. В 1990-е годы Хвостенко уже приезжал в Россию с концертами и записывал альбомы с группой «АукцЫон», однако получить российскую визу и гражданство долгое время не удавалось. Ситуация изменилась в начале 2004 года — после личного письма на имя президента Владимира Путина Алексею Хвостенко вернули российское гражданство. 21 января в посольстве России в Париже ему торжественно вручили паспорт. Получив возможность свободно жить и работать в России, музыкант активно выступал с концертами в Москве и Санкт-Петербурге, открыл персональную выставку «Колесо времени» и выпустил альбом «Последняя малина».

«Я прожил во Франции почти 30 лет,— говорил он тогда,— но основная моя аудитория находится в России, поэтому большую часть времени я буду, конечно, проводить на родине». Однако этим планам не суждено было сбыться в полной мере: 30 ноября 2004 года, через несколько месяцев после возвращения, Алексей Хвостенко скончался в Москве от сердечной недостаточности.

Над художественной частью проекта «У каждого свой Хвост» работали петербургские художницы Женя Исаева и Маша Небесная из Творческой мануфактуры ДК ПТХ. Курировал выставку директор группы «АукцЫон» Сергей Васильев.

Поприветствовав пришедших на выставку, господин Васильев поблагодарил художниц ПТХ за «огромный труд» и найденное ими «идеальное решение» для репрезентации творчества Хвоста. И действительно, решение было найдено удачно точное. В экспозицию включили ассамбляжи, напоминающие чудные музыкальные инструменты, фотографии с Хвостенко и дневниковые записи в импровизированных деревянных витринах, видеопроекции и аудиодевайсы, через которые транслируются известные и неизвестные песни в исполнении Хвоста, а также фрагменты интервью с друзьями и современниками героя: Анри Волохонским, Вячеславом Полуниным, Владимиром Рекшаном, Леонидом Федоровым и другими.

Расставленные в зале стремянки с потеками краски, холсты, ткань на стенах, также пропитанная краской, и неумолкающие голоса пришедших на вернисаж создавали отчетливый эффект пребывания то ли в мастерской на Пушкинской, 10, то ли в парижском сквоте. К слову, из Парижа вдова Хвостенко Алиса Турова привезла часть предметов для выставки, в том числе дневниковые записи.

Оригиналы дневников организаторы по понятным причинам поместили под стекло, но как альтернативу предложили сборник их копий, который все посетители могли полистать на входе в зал.

Хвост действительно у каждого свой, пояснила выбор названия для выставки директор Музея Анны Ахматовой Юлия Малинина.

«Я понимаю, что многие из вас, и даже большинство, были лично знакомы, присутствовали на концертах, дружили, помогали или получали помощь самого разного толка от нашего героя. У меня тоже свой Хвост. Это открытие моей юности, это 90-е годы. Это первые книги, опубликованные в то время и продававшиеся в книжной лавке Ленинградского политехнического института. Это концерты, это совершенное изумление и восторг от этого прекрасного мира, который явился мне в виде Хвоста»,— уточнила госпожа Малинина.

Несколько песен Хвоста на вернисаже сыграл Виктор Санков, участник групп Dikajee, «Сети», Ligands, но наиболее известный публике как бас-гитарист коллектива «Полюса». Еще несколько композиций в тандеме с Санковым спела Инна Волкова, бессменная участница группы «Колибри».

Представляя музыкантов, куратор выставки Сергей Васильев продолжал благодарить всех, кто приложил руку к организации проекта, упомянув и городские власти, которые, по его словам, дают возможность принимать в госучреждениях, коим является музей Ахматовой, подобные выставки.

Представители Смольного на вернисаже присутствовали, но, по наблюдению корреспондента «Ъ Северо-Запад», весьма мимолетно. Осматривать экспозицию приехал «культурный» вице-губернатор Борис Пиотровский. Он с интересом разглядывал ассамбляжи, сделал несколько фотографий на телефон, послушал вступительные речи организаторов, но сам слова не взял и вскоре покинул Фонтанный дом.

Впрочем, не только он один. Спустя час после открытия зал начал пустеть. Люди уходили, благодаря организаторов за прекрасную выставку и возможность окунуться в мир легенды, для которой «занятие всеми искусствами было совершенно одно и то же». Уходили, каждый унося за собой свой Хвост.

Владимир Колодчук