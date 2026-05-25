Бывшего замглавы московского метро Дощатова приговорили к 10 годам

Савеловский районный суд Москвы признал виновным в получении взяток бывшего первого замглавы столичного метро Дмитрия Дощатова. Его приговорили к 10 годам строгого режима и штрафу 100 млн руб. Об этом сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

По версии следствия, в 2019 году АО «ВО “Технопромимпорт”» и АО «Мосинжпроект» заключили контракт на поставку полушпал для строительства новых линий метро. После этого главы предприятий заключили фиктивный договор о поставке полушпал на сумму 2,3 млрд руб. с литовской фирмой UAB Mapid LT. В действительности заказом занимались два белорусских предприятия, и стоимость работ составила 937 млн руб. Сами полушпалы оказались плохого качества.

Чтобы с приемкой товара не возникло проблем, бенефициар «Технопромимпорта» Александр Волынский дал взятку Дощатову в виде автомобиля стоимостью 4 млн руб. Также СКР посчитал взяткой 700 тыс. руб., потраченных чиновником в командировке в Минск.

Гособвинение запрашивало для Дощатова 11 лет колонии и 115 млн руб. штрафа. Также прокурор потребовал изъять автомобиль, полученный как взятку, и продлить арест на имущество. Сам подсудимый признал вину и попросил суд о снисхождении. Адвокат бывшего чиновника Александр Гофштейн сообщил о планах обжаловать приговор.

Подробнее — в материале «Ъ» «Полусрок за полушпалы».

Никита Черненко