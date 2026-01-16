Бывший замглавы подземки Дощатов признал вину в получении взяток

Савеловский районный суд Москвы начал рассматривать дело против бывшего первого заместителя начальника Московского метрополитена Дмитрия Дощатова. Его обвиняют в получении крупных и особо крупных взяток от предпринимателей. Фигурант признал вину, сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

По версии следствия, АО «ВО Технопромимпорт» и АО «Мосинжпроект» заключили контракт на поставку полушпал для строительства новых линий метро. Общая сумма контрактов достигла 3,89 млрд руб. При этом руководство «Технопромимпорта» заключило фиктивный договор на поставку продукции с литовской фирмой UAB MAPID LT. На деле производством занимались два белорусских предприятия, чьи полушпалы не соответствовали техническим условиям.

Чтобы с приемкой товара не возникло проблем, бенефициар «Технопромимпорта» Александр Волынский дал взятку господину Дощатову в виде автомобиля Toyota RAV4 стоимостью 4 млн руб. После этого замглавы метрополитена сообщил «Мосинжпроекту» об отсутствии претензий к поставщику.

У Дмитрия Дощатова арестовали имущество на 100 млн руб. Александру Волынскому вменили дачу взятки и мошенничество, он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Помимо него и господина Дощатова, обвиняемыми по делу проходят гендиректор «Технопромимпорта» Александр Васильев и отвечавшая в компании за приемку продукции Яна Талипова. Последняя не признала вину.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «За полушпалы откатили целую "Тойоту"».

Никита Черненко