США вдвое увеличили экспорт СПГ в Азию за первый месяц конфликта с Ираном

В марте 2026 года США экспортировали 16,2 млрд куб. м сжиженного природного газа (СПГ). Основным направлением поставок вновь стала Европа — 62% от всего импорта. При этом доля поставок в Азию увеличилась вдвое — с 14,5% до 24,4%. Это следует из ежемесячного отчета Минэнерго США, передает ТАСС.

Показатели по экспорту СПГ в марте выросли на 16% по сравнению с февральскими, и на 25% — по сравнению со значениями в марте прошлого года. По данным Минэнерго, всего США отправили 188 танкеров с СПГ. Таких результатов удалось добиться за счет наращивания мощностей завода в Луизиане компании Venture Global. Кроме того, страна увеличила отгрузки с терминалов Sabine Pass и Corpus Christi.

Больше всего СПГ США поставили Франции (около 1,85 млрд куб. м), Нидерландам (1,64 млрд куб. м), Египту (1,5 млрд куб. м), Испании (1,43 млрд куб. м), Италии (1,43 млрд куб. м). Экспорт в эти страны составил почти 49% от всех поставок США.

После начала операции США и Израиля против Ирана на Ближнем Востоке начались перебои с поставками СПГ из стран региона. В частности, конфликт затронул поставки из Катара и ОАЭ. В апреле 2026 года показатель мирового импорта СПГ в годовом выражении сократился на 10%, до 31,5 млн т — последний раз такие цифры фиксировали в сентябре 2023 года. Согласно отчету Форума стран-экспортеров газа, больше всего ущерба понес азиатский рынок.