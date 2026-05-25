ФСЭГ: мировой объем импорта СПГ упал до минимума с сентября 2023 года

Перебои с поставками из Катара и ОАЭ продолжают сказываться на мировом импорте сжиженного природного газа (СПГ), указано в майском докладе (pdf) Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). В апреле 2026 года показатель в годовом выражении сократился на 10%, до 31,5 млн т — последний раз такие цифры фиксировали в сентябре 2023 года.

Согласно данным организации, больше всего ущерба понес азиатский рынок: там региональный импорт снизился на 13%, приблизившись к уровню апреля 2020 года. В Европе снижение происходит более умеренно (-7,5% в годовом выражении). В организации отмечают, что страны ЕС продолжали получать СПГ из США и были менее зависимы от поставок из Катара и ОАЭ.

Как указано в недавнем отчете американского Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA), в условиях продолжающегося энергетического кризиса растет зависимость европейских стран от поставок СПГ. Институт прогнозирует, что уже в этом году США выйдут на первое место по экспорту СПГ, обогнав Норвегию. В то же время ЕС нарастил закупки и российского газа — за первый квартал 2026 года импорт вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.