В заявке сборной Испании на ЧМ не оказалось игроков «Реала»

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) опубликовала окончательную заявку национальной команды на чемпионат мира 2026 года. В состав сборной не попал ни один игрок мадридского «Реала».

Ламин Ямаль

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля. Турнир примут США, Канада и Мексика. На групповом этапе испанцы сыграют со сборными Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая.

В число 26 футболистов, вызванных на чемпионат мира вошли:

Вратари — Давид Райя («Арсенал»), Унаи Симон («Атлетик»), Жоан Гарсия («Барселона»);

Защитники — Марк Кукурелья («Челси»), Алехандро Гримальдо («Байер»), Пау Кубарси, Эрик Гарсия (оба — «Барселона»), Эмерик Ляпорт («Атлетик»), Марк Пубиль, Маркос Льоренте (оба — «Атлетико»), Педро Порро («Тоттенхем»);

Полузащитники — Педри, Гави (оба — «Барселона»), Фабиан Руис (ПСЖ), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба — «Арсенал»), Родри («Манчестер Сити»), Алекс Баэна («Атлетико»);

Нападающие — Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Дани Ольмо, Ферран Торрес, Ламин Ямаль (все — «Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик»), Ереми Пино («Кристал Пэлас»), Борха Иглесиас («Сельта»), Виктор Муньос («Осасуна»).

Ранее ни один из футболистов «Реала» не попадал в заявку сборной на чемпионат Европы 2021 года. На том турнире команда дошла до полуфинала, где в серии пенальти уступила будущим победителям — итальянцам.

Таисия Орлова