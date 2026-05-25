СКР изъял бортовой самописец атакованного ВСУ в марте газовоза «Арктик Метагаз»

Во время расследования атаки ВСУ на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море изъят бортовой самописец с данными о рейсе судна. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Российский газовоз «Арктик Метагаз»

Российский газовоз «Арктик Метагаз»

«В рамках компьютерно-технической экспертизы проводится его (самописца.—"Ъ") расшифровка»,— рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Сотрудники СКР при содействии МИД и Минобороны России осмотрели место крушения судна при помощи беспилотных летательных и подводных аппаратов. Следователи нашли следы пожара, полного уничтожения систем управления судном и разрушения двух из четырех резервуаров с газом.

Характер повреждений указывает на возможное применение взрывчатки, уточняется в пресс-релизе. В ведомстве подчеркнули, что признаков загрязнения окружающей среды или утечек топлива обнаружено не было.

Безэкипажные катеры ВСУ атаковали российский «Арктик Метагаз» 3 марта 2026 года вблизи территориальных вод Мальты в Средиземном море. Газовоз перевозил 100 тыс. куб. м сжиженного природного газа. На борту находились 30 человек, двое из которых пострадали. По данным СКР, они уже прошли лечение.