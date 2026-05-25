Папа римский Лев XIV выпустил энциклику про ИИ

Ватикан выпустил папскую энциклику «Magnifica humanitas: О защите человеческой личности во времена искусственного интеллекта» (ИИ). Работу над ней папа Лев XIV закончил 15 мая.

В энциклике папа говорит, что ИИ не является «чисто техническим вопросом». Он призывает уделять больше внимания этическим вопросам в этой сфере. Для этого, по его мнению, необходимы «независимый надзор, информирование пользователей и политическая система, готовая брать на себя ответственности». Иначе, как указано в энциклике, правила будут навязывать те, кто «контролирует данные, инфраструктуры и вычислительные мощности», то есть технологические компании.

Большое внимание в энциклике уделяется тому, как ИИ может повлиять на рабочие места: «важно, чтобы стремление к росту прибыли с помощью ИИ не вело к систематическому сокращению рабочих мест». Папа также считает необходимым перераспределение богатств, чтобы «облегчить бремя самых слабых». «Как никогда прежде, в эпоху ИИ и роботизации больше невозможно полностью полагаться на "невидимую руку" рынка»,— указано в энциклике.

Как пишет Vatican News, Magnifica humanitas была выпущена к 135-летию другой энциклики — Rerum Novarum. Она была опубликована папой Львом XIII 15 мая 1891 года.

Лев XIV неоднократно высказывался на тему ИИ. На прошлой неделе он распорядился создать комиссию, которая будет изучать последствия внедрения ИИ на людей. В феврале текущего года Лев XIV посоветовал католическим священникам не пользоваться ИИ при подготовке проповедей.

Яна Рождественская

Папа римский Лев XIV

Новоизбранный кардинал Роберт Фрэнсис Превост (справа) получает свою биретту от папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане, 30 сентября 2023 года

Фото: Riccardo De Luca / AP

Кардинал Роберт Фрэнсис Превост (слева) служит мессу в честь вооруженных сил, полиции и сотрудников служб безопасности на площади Святого Петра, 9 февраля 2025 года

Фото: Franco Origlia / Getty Images

Кардинал Роберт Превост возглавляет чтение Святого Розария за здоровье папы Франциска на площади Святого Петра, 3 марта 2025 года

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Кардиналы Роберт Фрэнсис Превост (справа) и Пьетро Паролин (в центре) на мессе Вербного воскресенья на площади Святого Петра 13 апреля 2025 года в Ватикане

Фото: Franco Origlia / Getty Images

Кардинал Роберт Превост на Святой Мессе в Ватикане по случаю выборов нового папы римского

Фото: Murad Sezer / Reuters

Новоизбранный папа римский Лев XIV, кардинал Роберт Превост, произносит послание «Urbi et Orbi» с балкона собора Святого Петра в Ватикане, 8 мая 2025 года

Фото: Remo Casilli / Reuters

Новоизбранный папа римский Лев XIV на балконе собора Святого Петра в Ватикане

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Верующие на площади Святого Петра в Ватикане во время церемонии избрания папы римского, 8 мая 2025 года

Фото: Murad Sezer / Reuters

Верующие приветствуют избрание нового папы римского, 8 мая 2025 года

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Кардинал Роберт Превост на балконе собора Святого Петра в Ватикане после своего избрания на пост папы римского, 8 мая 2025 года

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

