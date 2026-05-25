Папа римский Лев XIV выпустил энциклику про ИИ

Ватикан выпустил папскую энциклику «Magnifica humanitas: О защите человеческой личности во времена искусственного интеллекта» (ИИ). Работу над ней папа Лев XIV закончил 15 мая.

В энциклике папа говорит, что ИИ не является «чисто техническим вопросом». Он призывает уделять больше внимания этическим вопросам в этой сфере. Для этого, по его мнению, необходимы «независимый надзор, информирование пользователей и политическая система, готовая брать на себя ответственности». Иначе, как указано в энциклике, правила будут навязывать те, кто «контролирует данные, инфраструктуры и вычислительные мощности», то есть технологические компании.

Большое внимание в энциклике уделяется тому, как ИИ может повлиять на рабочие места: «важно, чтобы стремление к росту прибыли с помощью ИИ не вело к систематическому сокращению рабочих мест». Папа также считает необходимым перераспределение богатств, чтобы «облегчить бремя самых слабых». «Как никогда прежде, в эпоху ИИ и роботизации больше невозможно полностью полагаться на "невидимую руку" рынка»,— указано в энциклике.

Как пишет Vatican News, Magnifica humanitas была выпущена к 135-летию другой энциклики — Rerum Novarum. Она была опубликована папой Львом XIII 15 мая 1891 года.

Лев XIV неоднократно высказывался на тему ИИ. На прошлой неделе он распорядился создать комиссию, которая будет изучать последствия внедрения ИИ на людей. В феврале текущего года Лев XIV посоветовал католическим священникам не пользоваться ИИ при подготовке проповедей.

Яна Рождественская