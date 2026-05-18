Папа римский Лев XIV создал комиссию по ИИ

Папа римский Лев XIV распорядился создать комиссию, которая будет изучать последствия внедрения искусственного интеллекта (ИИ) на людей, сообщили в пресс-службе Ватикана. В заявлении это решение объясняется расширением применения ИИ в последнее время и его «потенциальным воздействием на людей и человечество в целом». Ватикан также сообщил, что папа подготовил энциклику, посвященную ИИ. Она должна быть опубликована в ближайшие недели.

Это не первое обращение папы Льва к проблеме ИИ. Еще в прошлом году он призвал технологические компании и ученых соблюдать этические нормы при развитии и внедрении ИИ. Тогда папа заявил, что «современные технологии обязаны учитывать интересы человека не только материально, но и духовно-интеллектуально». В феврале текущего года Лев XIV посоветовал католическим священникам не пользоваться ИИ при подготовке проповедей.

Яна Рождественская