ПКР и ДоброFON наградили паралимпийцев в Кремле

В Государственном Кремлевском дворце состоялась ХХ торжественная церемония награждения премией Паралимпийского комитета России (ПКР) «Возвращение в жизнь». Она была приурочена к 30-летию структуры. На мероприятии лауреатам премии — спортсменам-паралимпийцам, тренерам и организаторам, которые развивают адаптивный спорт в России, — вручили денежные сертификаты по 200 тыс. руб.

Благотворительная программа ДоброFON, выступившая в качестве партнера премии «Возвращение в жизнь», направила в ПКР 8 млн руб. Генеральный директор букмекерской компании FONBET Александр Парамонов наградил двукратного чемпиона летней Паралимпиады 2020 года по велоспорту Михаила Асташова в номинации «Преодоление».

«Хочу поздравить Паралимпийский комитет России с юбилеем. В этом году ему исполнилось 30 лет, большая дата, — сказал Александр Парамонов. — Прежде всего, хочу поблагодарить организацию и президента Павла Алексеевича Рожкова за колоссальную работу в развитии паралимпийского движения в нашей стране, популяризации спорта и активного образа жизни».

«Наша компания уже не первый год сотрудничает с ПКР, —продолжил генеральный директор FONBET. — За долгосрочный период совместной работы нам удалось реализовать множество проектов, и мы ценим такое продуктивное партнёрство. Огромная благодарность спортсменам-паралимпийцам! Вы показываете пример и мотивируете многих из нас. Нельзя не отметить выступление на прошедших Паралимпийских играх — это выдающийся результат! Вся страна гордится вами!»

На зимних Играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо россияне выступили с национальной символикой впервые за 12 лет. Команда, состоявшая из шести спортсменов — сноубордистов Дмитрия Фадеева и Монзера Филиппа Шеббо, горнолыжников Алексея Бугаева и Варвары Ворончихиной, лыжников Ивана Голубкова и Анастасии Багиян, — заняла третье место в медальном зачете. На ее счету было 12 наград (8 золотых, 1 серебряная и 3 бронзовые). В марте ДоброFON выплатил по 1 млн руб. каждому из принявших участие в Паралимпийских играх 2026 года спортсменов.

«Будем рады поддерживать паралимпийское движение в дальнейшем! — добавил Александр Парамонов. — Спасибо всем вам за то, что вы делаете. Только вперёд, и уверен, в будущем вас ждёт ещё больше вершин и успешных выступлений!»

В церемонии награждения премии ПКР «Возвращение в жизнь» приняли участие более 100 чемпионов Паралимпийских игр разных лет, главы паралимпийских комитетов и спортивных организаций из более чем 40 стран, руководители и представители Министерства спорта РФ, Администрации Президента РФ.

Предшествовало этой церемонии другое мероприятие, в рамках которого к победителям и призерам Паралимпийских игр, с успехов которых «началось прогрессивное развитие паралимпийского движения страны», обратился Павел Рожков. «Ваши достижения вдохновили многих тех, кто сегодня также с нами в зале и кует новые победы во славу российского спорта», — отметил глава ПКР.

В ходе встречи состоялась церемония вручения государственных наград РФ. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награжден старший тренер Ростовской паралимпийской адаптивной спортивной школы № 27 Денис Бабак, орденом Дружбы — тренер-преподаватель Красноярского регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Михаил Петрик.

Арнольд Кабанов