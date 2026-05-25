Владимир Владимиров поручил проверить все гидротехнические сооружения на Ставрополье

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров распорядился провести в 2026 году сплошную проверку всех гидротехнических сооружений в регионе на фоне сохраняющейся паводковой обстановки, сообщил он в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Барыбина, Коммерсантъ Фото: Татьяна Барыбина, Коммерсантъ

Глава региона поручил краевому Министерству природных ресурсов и руководству муниципалитетов организовать инспекцию всех гидротехнических объектов (ГТС) до конца текущего года. Как подчеркнул Владимир Владимиров, собственники подобных сооружений обязаны добросовестно следить за их состоянием, чтобы не допустить угрозы затопления населенных пунктов в дальнейшем.

«Владельцы ГТС должны более ответственно относиться к обслуживанию своих объектов, — заявил губернатор. — Иначе мы рискуем получить новые подтопления, которых можно избежать».

Одновременно главам всех округов дано указание оперативно отрабатывать жалобы жителей, связанные с затоплениями и откачкой воды из подвальных и цокольных помещений. Особый акцент сделан на необходимости привлекать дополнительную технику и специалистов, если ситуация того требует. Внедренный режим повышенной готовности, по словам Владимирова, позволяет задействовать для этих целей даже сторонние подрядные организации.

«Реагировать на обращения людей нужно максимально быстро, — указал губернатор. — У всех муниципалитетов есть ресурсы, чтобы обеспечить своевременную откачку воды, и это должно войти в привычку».

В целом паводковая ситуация на территории Ставропольского края, как отметил глава региона, остается контролируемой. Профильные структуры трудятся в усиленном графике, ведется непрерывный мониторинг водной обстановки. Особое внимание уделено уровню реки Кубани в черте Невинномысска и реки Калаус у села Воздвиженского в Апанасенковском округе.

В настоящий момент, заверил Владимир Владимиров, критических угроз не выявлено, однако он потребовал держать состояние водных артерий под постоянным наблюдением и своевременно реализовывать все необходимые профилактические меры.

Станислав Маслаков