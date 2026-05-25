Российский режиссер, автор фильма «Минотавр» Андрей Звягинцев не имеет права голоса по украинскому конфликту. Он не осуждал действия Киева в отношении Донбасса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

23 мая Андрей Звягинцев выиграл Гран-при Каннского кинофестиваля, на который приехал со своим новым фильмом «Минотавр». Во время награждения режиссер обратился к президенту России Владимиру Путину и попросил остановить конфликт на Украине.

«Для меня важно только то, что Звягинцев никогда не осуждал кровавую бойню, которую устроил киевский режим на Донбассе начиная с 2014 года, когда начался конфликт. Вот если бы он тогда это делал, наверное, у него было бы право голоса, а сейчас у него права нет»,— отметил господин Песков на брифинге.

Отвечая на вопрос о том, будет ли передано Владимиру Путину послание Андрея Звягинцева, представитель президента заявил, что ни он, ни кто-либо другой не будут этого делать. Дмитрий Песков добавил, что не смотрел новый фильм режиссера.

Предыдущий фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» вышел в 2017 году и получил приз жюри Каннского кинофестиваля. Кинокартина режиссера «Левиафан» в 2014-м завоевала на фестивале награду за лучший сценарий. Фильм «Елена» в 2011-м был удостоен специального приза жюри в программе «Особый взгляд». Работы режиссера также дважды входили в шорт-лист номинантов на премию «Оскар».