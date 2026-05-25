Песков: у Звягинцева нет права голоса по конфликту на Украине

Российский режиссер, автор фильма «Минотавр» Андрей Звягинцев не имеет права голоса по украинскому конфликту. Он не осуждал действия Киева в отношении Донбасса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

23 мая Андрей Звягинцев выиграл Гран-при Каннского кинофестиваля, на который приехал со своим новым фильмом «Минотавр». Во время награждения режиссер обратился к президенту России Владимиру Путину и попросил остановить конфликт на Украине.

«Для меня важно только то, что Звягинцев никогда не осуждал кровавую бойню, которую устроил киевский режим на Донбассе начиная с 2014 года, когда начался конфликт. Вот если бы он тогда это делал, наверное, у него было бы право голоса, а сейчас у него права нет»,— отметил господин Песков на брифинге.

Отвечая на вопрос о том, будет ли передано Владимиру Путину послание Андрея Звягинцева, представитель президента заявил, что ни он, ни кто-либо другой не будут этого делать. Дмитрий Песков добавил, что не смотрел новый фильм режиссера.

Предыдущий фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» вышел в 2017 году и получил приз жюри Каннского кинофестиваля. Кинокартина режиссера «Левиафан» в 2014-м завоевала на фестивале награду за лучший сценарий. Фильм «Елена» в 2011-м был удостоен специального приза жюри в программе «Особый взгляд». Работы режиссера также дважды входили в шорт-лист номинантов на премию «Оскар».

В качестве режиссера Андрей Звягинцев снял девять проектов

Одна из самых известных картин Звягинцева — фильм «Левиафан». В 2015 году он был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке»&lt;br>На фото (слева направо): актеры из фильма «Левиафан» Роман Maдянов, Алексей Серебряков, режиссер Андрей Звягинцев, актриса Елена Лядова и актер Владимир Вдовиченков на красной дорожке 67-го Каннского кинофестиваля

Кадр из фильма «Левиафан» (2014)

За свою карьеру Звягинцев дважды номинировался на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» — за «Левиафан» в 2015-м и «Нелюбовь» в 2018 годах

В 2019 году журнал Rolling Stone составил список лучших фильмов второго десятилетия XXI века. Единственным российским фильмом в списке оказалась работа Андрея Звягинцева «Елена» (2011)

Актеры Надежда Маркина и Андрей Смирнов в фильме «Елена» режиссера Андрея Звягинцева

Изначально Звягинцев планировал быть актером. В 16 лет он бросил школу и поступил в Новосибирское театральное училище. Он совмещал учебу на очном отделении с вечерней школой. После этого будущий режиссер поступил в ГИТИС — тоже на театральное отделение

Проживая в Москве, Звягинцев работал дворником, чтобы получить место в служебной комнате

Актриса Наталья Антонова и Андрей Звягинцев в эпизодической роли Валерия Турбина в сериале «Каменская» (1999)

Дебютным проектом Звягинцева-режиссера стали три новеллы («Бусидо», OBSCURE и «Выбор») в сериале «Черная комната»

Первый полнометражный фильм в карьере Звягинцева — картина «Возвращение» (2003). Фильм получил две премии «Ника», двух «Золотых орлов» и двух «Золотых львов»

Кадр из фильма «Возвращение»

Министр культуры РФ Михаил Швыдкой (второй слева), президент Владимир Путин (третий слева), продюсер и актер Сергей Жигунов (в центре), кинорежиссер, директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров (третий справа), режиссер Андрей Звягинцев (второй справа) и первый заместитель министра культуры России Александр Голутва (справа) осматривают территорию киноконцерна «Мосфильм», 2003 год

Худрук Московского художественного театра имени А. П. Чехова Олег Табаков (слева) и режиссер Андрей Звягинцев на XIII торжественной церемонии вручения премии «Золотой Орел» в 2015 году

Режиссер Андрей Звягинцев с супругой Анной Матвеевой, 2017 год

71-й Каннский международный кинофестиваль. Слева направо: председатель жюри кинофестиваля, актриса Кейт Бланшетт, члены жюри кинофестиваля режиссер Андрей Звягинцев и актриса Кристен Стюарт

В июле 2021 года Звягинцев заболел COVID-19, поражение его легких составляло 92%. Из-за болезни наблюдалось поражение голосовых связок, а сам режиссер стал передвигаться на кресле-каталке. С марта 2022 года он живет во Франции, где проходил реабилитацию

«Чтобы искать себя, не нужно далеко ходить. Себя искать следует в себе самом. Снимая кино, ты делаешь так, как считаешь нужным. А есть ли в этом &quot;прибавочная стоимость&quot;, есть ли тут &quot;прибыток&quot; общему делу или нет — думать об этом нельзя. Это не твое дело. Твое дело — делать фильм. И все»

Фильм «Минотавр» Звягинцева получил второй по значимости приз 79-го Каннского фестиваля

Главные роли исполнили Ирис Лебедева, Дмитрий Мазуров, Варвара Шмыкова, съемки проходили в Риге. В центре сюжета — глава крупной компании, который узнает об измене жены и сталкивается с давлением со стороны государства

Кадр из фильма «Минотавр»

