Экипаж прибывшего из Бельгии в Ленобласть газовоза вернулся на борт после его разминирования

Члены экипажа газовоза «Аррхениус», на корпусе которого были обнаружены две магнитные мины, вернулись на борт. Об этом сообщил капитан морского порта Усть-Луга Игорь Малафеев. По его словам, судно готово к погрузке.

«В настоящий момент все члены экипажа газовоза "Аррхениус" находятся на борту судна. Экипаж и судно готовы к началу грузовых операций»,— рассказал господин Малафеев на видео ФСБ.

Судно прибыло в порт Усть-Луга из бельгийского Антверпена 20 мая с задержкой в несколько дней от планируемой даты. ФСБ уточнила, что на подводной части его корпуса были обнаружены «взрывные устройства, изготовленные по типу морских магнитных мин», с массой пластичного взрывного устройства в каждом устройстве по 7 кг.

В СКР считают, что мины изготовили в одной из стран НАТО. Эксперты при этом исключают, что устройства могли установить в российских территориальных водах. Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывных устройств. Продолжается поиск всех причастных к преступлению.