ФСБ предотвратила теракт на прибывшем из Бельгии в порт Усть-Луга газовозе

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на прибывшем из Бельгии в порт Усть-Луга в Ленинградской области газовозе. Судно «Аррхениус» было заминировано, сообщили в Центре общественных связей российской спецслужбы.

ФСБ действовала совместно со Следственным комитетом, Минобороны и Росгвардией. По данным СКР, судно прибыло из Бельгии 20 мая и после остановки в Усть-Луге должно было отплыть в турецкий порт Самсун. При обследовании газовоза под водой были обнаружены «взрывные устройства, изготовленные по типу морских магнитных мин». Следователи полагают, что их изготовили в одной из стран НАТО с «использованием изделий промышленного производства». Масса пластичного взрывчатого вещества в каждом устройстве составляла около 7 кг.

«Перед разгрузкой в бельгийском порту "Антверпен" судовым агентом судно было отправлено на якорную стоянку, где находилось около полутора суток, якобы из-за забастовки работников порта»,— рассказал капитан газовоза. По оценке специалистов, мины не могли установить в российских территориальных водах.

Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывных устройств. Продолжается поиск всех причастных к преступлению.