После жесткой посадки самолета в Красноярском крае возбуждено дело

СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта после жесткой посадки самолета «Аэропракт-22» в Красноярском крае. В результате происшествия пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального управления на транспорте СКР.

По информации ведомства, самолет выполнял плановые работы по поиску возгораний в регионе. В качестве двух основных версий произошедшего СКР рассматривает техническую неисправность и нарушение правил пилотирования. Пострадавшие госпитализированы, следователи устанавливают размер ущерба самолету.

ЧП произошло в 14:50 по местному времени (10:50 мск) вблизи поселка Осиновый Мыс Богучанского района. В оперативных службах уточнили ТАСС, что командир самолета находится в тяжелом состоянии. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, самолет «Аэропракт-22» использовало ООО «Аэропром».

