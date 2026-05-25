Два человека пострадали при жесткой посадке легкомоторного самолета в Красноярском крае

Воздушное судно совершило жесткую посадку в Богучанском муниципальном округе Красноярского края, сообщили в региональном ГУ МЧС. Пострадали два человека.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, речь идет о легкомоторном самолете «Аэропракт-22». Воздушное судно использовало ООО «Аэропром».

ЧП произошло в 14:50 по местному времени (10:50 мск) в районе населенного пункта Осиновый Мыс. Командир воздушного судна находится в тяжелом состоянии, уточнили ТАСС в оперативных службах.