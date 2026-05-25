Аудитория сезона КХЛ-2025/26 на «Кинопоиске» выросла на 35%

«Кинопоиск» и «Яндекс Плюс» подвели итоги сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). По сравнению с прошлым чемпионатом аудитория выросла на 35%.

С 5 сентября по 18 мая онлайн-кинотеатр показал все 824 матча сезона (включая регулярный чемпионат и play-off), которые посмотрели 3,1 млн подписчиков «Яндекс Плюса». С учетом обзоров игр и оригинального контента «Кинопоиска» о КХЛ суммарная аудитория превысила 4,1 млн пользователей.

Самым просматриваемым матчем сезона стала седьмая игра полуфинальной серии Кубка Гагарина между ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом» — за встречей наблюдали 619 тыс. подписчиков «Плюса». Это противостояние стало самым популярным в play-off (более 920 тыс. подписчиков). Аудитория финального противостояния между «Локомотивом» и казанским «Ак Барсом» составила 886 тыс. пользователей. За заключительным, шестым матчем серии следили 452 тыс. подписчиков. Кубок Гагарина во второй раз подряд завоевали ярославцы.

Больше всего матчи КХЛ смотрели в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской области, республиках Татарстан и Башкортостан, а также Челябинской и Нижегородской областях. В среднем на одного подписчика приходится 14 просмотренных матчей за сезон, а в play-off — 7.

