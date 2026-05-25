Песков не знает о задержании митрополита РПЦ Илариона в Чехии

У Кремля нет информации о задержании в Карловых Варах митрополита РПЦ Илариона (в миру — Григорий Алфеев). Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, мы ничего не знаем на этот счет»,— сказал господин Песков на брифинге. Информация о задержании митрополита появилась в его Telegram-канале.

Защита священнослужителя уточнила, что в машине митрополита нашли «четыре небольших контейнера с веществом белого цвета». Сам священнослужитель назвал произошедшее провокацией. Сейчас он находится в СИЗО, у него забрали все личные вещи.

Митрополит Иларион был отправлен на служение в храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах в 2024 году. С 2009 до 2022 года он занимал одну из ключевых должностей в РПЦ — пост главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата. После отставки был переведен на должность управляющего Будапештско-Венгерской епархией. В 2024 году был почислен на покой после скандала с его бывшим келейником Георгием Сузуки. Тот рассказал СМИ о домогательствах со стороны священнослужителя и предоставил в подтверждение фото- и видеоматериалы.