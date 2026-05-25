Льготные цены на российские энергоносители невозможны для стран Евросоюза, Армении это хорошо известно. Об этом напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последствия выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Мы слышали заявление армянского руководства о том, что существует весьма и весьма привлекательная и более чем льготная цена на российский газ, на российские энергоносители. Это действительно так... Но, конечно, такой режим невозможен для участников иных интеграций»,— отметил господин Песков на брифинге.

По словам представителя президента, в этом случае «категория цен совсем другая, она рыночная». Одной из таких «иных интеграций» Дмитрий Песков назвал Евросоюз.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян говорил, что страна не намерена выходить из ЕАЭС. Вопрос об исключении страны из организации, уточнял он, не может обсуждаться в одностороннем порядке. По оценке спикера Госдумы Вячеслава Володина, выход Армении из ЕАЭС может обойтись республике как минимум в $5 млрд, что соответствует 15–20% ее ВВП.

Какие рынки пострадают от российско-армянского конфликта — в материале «Ъ» «Страна Отмения».